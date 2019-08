El cuerpazo de Lorena Herrera en su video nuevo Cardio

La actriz y cantante sinaloense Lorena Herrera vuelve a impactar con su cuerpazo al mostrarlo ahora en el video a su nuevo tema promocional Cardio, el cual ya está disponible en todas las plataformas, incluyendo YouTube.

Lorena Herrera siempre se ha caracterizado por tener una vida saludable y un cuerpo de diez, "la envidia" de muchas mujeres y el que hace suspirar a miles de caballeros. En Cardio muestra que no tiene un kilo de más y que el título de "El cuerpo perfecto" le queda perfecto.

En Cardio, Lorena se muestra haciendo ejercicio, bailando en compañía de varios amigos y la acompaña en el mismo la también cantante y bailarina Lis Vega, quien también es dueña de un cuerpo escultural, al igual que Lorena.

Lorena Herrera asistió en días pasados al programa Terapia de Shock, de Unicable, y entre otras cosas mencionó que no es partidaria de los intercambios de pareja, pues considera que son una perversión, sin embargo, respeta a las relaciones swinger.

Yo no compartiría a mi marido; no tengo tendencia a los swingers en lo más mínimo. Para mí, swinger es una perversión en la sexualidad y estoy en desacuerdo con eso”, señaló.

Lorena reveló que durante su juventud le gustaba mucho ver películas eróticas junto a sus exparejas y lo veía bastante sano.

Tras lo dicho anteriormente, Lorena fue atacada en redes sociales y la llamaron “hipócrita”, pues señalan que en sus videos musicales hay escenas eróticas.

Lorena comenzó su carrera como modelo participando en los certámenes de belleza, entre ellos The Look Of The Year, Miss Bikini International y Señorita Univisión.

En su faceta de actriz ha participado en alrededor de 56 películas, entre ellas El arrecife de los alacranes, El abrigo de mink, Muerte ciega, La fichera más rápida del oeste, Traición y Perseguida.

También ha formado parte de telenovelas como Muchachitas, Entre la vida y la muerte, Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel y Mi destino eres tú.