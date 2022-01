"El cuerpazo que se carga la güera", Marjorie de Sousa deja atónitos a fans al usar diminuto bañador

El joven con Síndrome de Down y de 17 años de edad, estuvo en el podcast del conductor Marco Antonio Regil y al preguntarle a sus invitados en quienes pensaban al escuchar la palabra amor, Luciano respondió: "en mi mamá, mi abuela y una mujer que me gusta mucho".

Los halagos no se hicieron esperar para la actriz de televisión: "bella", "que cuerpower", "mi bella Marjo, tienes el mejor cuerpazo del mundo entero", "diosa", "la villana más preciosa de las telenovelas", "no les pasa que 'el cuerpazo que se carga la güera'", "divina", "mujer espectacular", "perfecta", "muy guapa" y muchos más.

En la imagen antes mencionada, que tiene más de 60 mil likes, la ex esposa del actor y modelo venezolano Ricardo Álamo, aparece tomando el sol acostada sobre una toalla, teniendo de fondo un lindo lago.

Marjorie de Sousa usó un traje de baño a dos piezas de la marca "Be Ocean"; se trata de la pieza "Fresh lemon" que consiste en un top Mariela y bottom Natalia. De acuerdo con el portal web de la tienda, este bañador utilizado por una de las villanas más queridas en la televisión mexicana , tiene un precio de 900 pesos .

La ex pareja sentimental del actor argentino Julián Gil, se tomó una fotografía desde un ángulo con el cual permitió a sus fieles fans, apreciar su anatomía en todo su esplendor, "me estás gustando mucho 2022", expresó la también cantante.

