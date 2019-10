El cuerpo de José José no estaba en el ataúd durante homenaje

De última hora revelan que el cuerpo de José José no estaba en el ataúd, durante el homenaje que le hicieron en Miami este fin de semana. Es en el programa "De Primera Mano", con Gustavo Adolfo Infante, donde dan a conocer dicha información.

De "espantoso" define Gustavo Adolfo Infante el homenaje que le hicieron al fallecido José José, quien murió en Estados Unidos el pasado 28 de septiembre y también revela que el cuerpo del cantante no se encontraba dentro del ataúd.

Un engaño es lo que le hicieron en Miami, Florida, Estados Unidos al público, al hacerle creer que el cuerpo de "El Príncipe de la canción" se encontraba dentro del ataúd, durante el homenaje, pero no fue así.

Foto de EFE

El primer homenaje a José José se realizó en Miami, Florida, Estados Unidos, el pasado domingo por la mañana, y el féretro fue llevado al lugar del mismo, sin embargo, el cuerpo de José José no iba dentro.

El féretro iba sólo, no iba dentro José José. Gente que lo cargó sintió que no pesaba nada", comenta Gustavo Adolfo Infante en su programa de televisión "De Primera Mano".

El cuerpo continuaba en el congelador de la morgue porque había una orden de detener la cremación. ¡Nunca sacaron a José José del congelador!", continúa Infante en su información.

A partir de 5 minutos, luego desde 1 hora con 5 minutos, Anel Noreña, exesposa de José José, reacciona al enterarse de lo que cuenta Gustavo Adolfo Infante.

Mucha polémica se ha desatado respecto al cuerpo de José José, quien falleció el pasado 28 de septiembre en Miami, Estados Unidos. Él quería que, al morir, fuera sepultado en México, y al parecer Sara Salazar, su viuda, no le quiere hacer realidad su deseo.

En vida y durante varias entrevistas, José José dijo que cuando le tocara partir de este mundo le gustaría que sus restos quedaran al lado de los de su madre, en el panteón Francés, en Ciudad de México.

Al parecer, las cosas no se harán como "El príncipe de la canción" lo había deseado en vida. Sarita Sosa, hija de José José, explicó en una entrevista con María Antonieta Collins para Unvisión que las cenizas se dividirán.

La mitad (de sus restos) que estuviera en México represente donde él nació, donde él creció, donde México lo vio florecer y la otra mitad en Miami, ciudad que lo ayudó a renacer y a salir de las adicciones y donde conoció a mi mamá".

Aunque José Joel, hijo mayor del cantante, confirmó que la incineración del cuerpo de su padre (programada para hoy lunes) se pospuso por 48 horas, ya que se solicitó una autopsia del cuerpo.

Acerca de la incineración de los cuerpos, la iglesia católica tiene su punto de vista y es el padre José de Jesús Aguilar opina al respecto.

Cuando se hace con respeto y no con otra finalidad, por supuesto que la Iglesia lo permite”.

Foto de EFE

El sacerdote Aguilar considera que si las cenizas de José José son dejadas entre México y Estados Unidos, con cariño y respeto, entonces no hay ningún problema, comentó al programa de YouTube "Chisme No Like".

Se espera que Sara mamá y Sara hija entren en razón para traer el cuerpo de José José a México. La Presidencia de la República ha confirmado que las cenizas de "El Príncipe de la Canción" llegarán a México el día miércoles 9 de octubre.

Sara Sosa Salazar, hija menor de José José, dio a conocer este fin de semana que el cuerpo de su papá será cremado antes de que se lo lleven a México, donde será homenajeado por su público.