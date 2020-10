El cuerpo de Yanet García, la ex chica del clima, antes de tener sus voluptuosas curvas

Yanet García, la ex chica del clima en el programa Hoy, en repetidas ocasiones ha asegurado que el cuerpo que tiene es natural. Usuarios de redes sociales mencionan que el gran trasero de la conductora de televisión es operado, sin embargo, la fitness girl muestra en sus redes sociales varias de las rutinas de ejercicio que lleva a cabo para no solo tener un tonificado trasero, sino también un abdomen de acero y unas tonificadas piernas; en otras palabras, un cuerpo fitness.

En su cuenta de Instagram Yanet García no duda en compartir fotografías de hace unos años, donde muestra cómo lucía antes de tener el cuerpo fitness con el que hoy en día causa sensación en redes sociales. La también actriz expresó en un reciente post:

Los resultados de la disciplina no se pueden comprar, no te rindas, si yo puedo, tu también puedes. Confía en el proceso y los resultados llegarán. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes.

Al final de su publicación, Yanet García expresó sobre su cuerpo: "100 por ciento hecho en el gym".

"Felicitaciones Yanet te admiro, saludos bella y bendiciones", "mi motivación cada día", "gracias por la motivación Yanet, al ver tu videos y conocerte fue que comencé con la vida fit, llevo casi un año y comienzo a ver cambios. Si se puede", "mujer maravilla, es lo que eres porque lo lograste por tu esfuerzo, sudor y lágrimas, luchaste hasta conseguir tu objetivo y lo lograste", "eres mi ejemplo a seguir", "eres una inspiración para mí y muchas personas", "gracias por dar esa motivación Yanet, todo con amor y con disciplina como dices tú ❤️", "muy bien dicho, esas personas solo se dedican a criticar en vez de formar una disciplina en su vida", son algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

Anteriormente Yanet García también compartió unas fotografías similares, donde mostraba la evolución física que ha tenido. "17-20-28 años, si se puede, todo cuerpo es natural, solo me he operado mi busto, el mejor consejo que te puedo dar, es que tengas paciencia y seas disciplinada, los grandes resultados llevan su tiempo, pero te prometo que si es posible llegar a tu meta".

Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Yanet García revela el secreto de su éxito

Yanet García originaria de Monterrey, Nuevo León, siempre se ha esforzado por alcanzar sus metas, es por eso que hoy en día agradece todo lo que ha logrado y comparte con sus fans el secreto de su éxito. En sus redes sociales manifestó: "no existen secretos para ser exitoso, la casualidad más importante para tener éxito es la disciplina. Todo el mundo sabe que tiene que levantarse temprano, estudiar más, trabajar duro, cometer errores y establecer metas, pero no todo el mundo tiene la disciplina para hacerlo, ahí radica la diferencia. Se tú mismo siempre, no pretendas ser quien no eres porque a nadie le gustan las imitaciones".

Por si fuera poco Yanet García, recalcó que para ser mejores personas, no se necesita compararse con los demás, pues considera que ese es el primer error que hay para que no logres tus objetivos.