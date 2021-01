El cuerpo de bombón de Jailyne Ojeda que todos quieren

Jailyne Ojeda de 23 años de nuevo reventó las redes sociales a su manera, pues compartió una foto donde no solo agradece a la vida, sino a sus millones de fans por apoyarla tanto en su carrera como influencer, es por eso que le regaló a sus fans, una foto donde apareció con un traje rojo muy apretadito con el que desató la locura.

De acuerdo con Jailyne Ojeda ella se describió como una mujer de casa que no le teme a nada ni a nadie, pero como cualquier chica aseguró que se podría equivocar en sus decisiones, además se dijo feliz de tener una familia muy unida, pero sobre todo que sus fans sigan admirando el cuerpazo de diosa que se carga, pues la modelo siempre desata la locura.

Estoy orientado a la familia, soy una persona hogareña, soy un gran trabajador y estoy enfocado. No fumo, no salgo de fiesta ni voy a clubes (a menos que me paguen por ser anfitrión). Me encanta ir a cenas, ver películas y relajarme, y soy la persona más leal de todos los tiempos, dice el mensaje de la modelo originaria de Estados Unidos.

Y es que al parecer el mensaje de Jailyne Ojeda va destinado a todas aquellas personas que en algún momento han hablado de ella, pues como cualquier celebridad de las redes sociales, la chica se ha tenido que enfrentar a comentarios donde le dicen que su cuerpo es a base de cirugía, incluso hay fan page que desacreditan la popularidad de la influencer.

Así que si entras en mi vida es mejor que tengas confianza y confíes en mí y sepas a quién tienes en tu vida porque no me gustan las personas tóxicas inseguras. No vengas a mi vida y arruines mi vibra con vibraciones negativas porque simplemente te aislaré y no toleraré ese tipo de energía a mi alrededor. Sé lo que valgo y mi paz y salud mental son lo primero siempre, arremetió la bella modelo.

Otra de las cosas por las que Jailyne Ojeda ha sido criticada es por el éxito que ha tenido en Tik Tok, donde ella ha sido la protagonista de los videos con las cuales ha tenido la participación de Ana Bárbara y el rapero Tyga, ex de Kylie Jenner, causando reacciones de todo tipo por el alcance que tiene la joven.

Pero si hablamos exclusivamente del cuerpazo de Jailyne Ojeda, podemos decir que tiene una de las curvas más llamativas de Instagram, pues basta con verla en traje de baño para que la influencer no se llene de likes, además le fascina que le comenten piropos de todo tipo pues la famosa sabe muy bien como darse a desear.

Para quienes no lo saben Jailyne Ojeda no solo ha sido una mujer agradecida con palabras, pues usa las acciones para dejar en claro que dar las gracias es poco para todo el apoyo que ha recibido, por lo que ha tratado de ayudar a personas de bajos recursos con despensas.

Jailyne Ojeda con cuerpazo en traje rojo/Instagram

Jailyne Ojeda también es considerada una mujer muy madura y correcta en todo lo que hace, pues ella misma ha dicho que como influencer tiene una gran responsabilidad, por lo que ha sabido salir adelante en el mundo de las redes sociales, donde varias marcas quieren trabajar con ella para que les dé publicidad a sus negocios.