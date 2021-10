El cumpleaños de Ángela Aguilar: el primero sin Flor Silvestre, un show de Maluma y fiesta sorpresa

Ángela Aguilar, nieta de los icónicos cantantes de música ranchera Antonio Aguilar y Flor Silvestre, compartió en su canal de YouTube con sus miles de "Angelitos" (nombre que les dio a sus seguidores), cómo celebró su cumpleaños número 18, estando en uno de los mejores momentos de su carrera artística, como una digna representante de la Dinastía Aguilar.

Previo a su cumpleaños la intérprete de temas como "La Llorona", "En realidad", "Ahí donde me ven" y muchos más, degustó deliciosos platillos y exóticos cocteles en The Garden Room en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Estuvo acompañada de sus papás Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá, de sus hermanos Emiliano, Aneliz y Leonardo Aguilar, así como algunas personas cercanas.

"Muchísimas cosas han pasado últimamente y no podía dejar pasar mi festejo de cumpleaños", expresó la llamada "Princesa de la música mexicana".

Cabe mencionar que este es el primer cumpleaños que celebra Ángela Aguilar sin su abuela Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre. Como muchos saben, la mamá de Pepe Aguilar, quien fuera una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, falleció en noviembre pasado a sus 90 años de edad.

Por otra parte, como parte de su festejo, Ángela Aguilar y su familia fueron a un concierto del reguetonero colombiano Maluma.

El día de su cumpleaños tenía presentación en "Jaripeo sin fronteras", en el Infinite Energy Arena en Atlanta, Georgia. Muchas horas antes del show, recibió una grata sorpresa en la habitación del hotel, recibió diversos regalos, apagó las velas de su pastel y estuvo rodeada del amor de sus seres queridos.

Ya en el show de "Jaripeo sin fronteras", el público le cantó las tradicionales mañanitas y al final del espectáculo ecuestre a cargo de su papá Pepe Aguilar, en uno de los pasillos del Infinite Energy Arena, recibió otra gran sorpresa.

Sus familiares, el staff, los integrantes de un mariachi y los músicos de una banda, le volvieron a cantar las mañanitas y posteriormente, en un cuarto aledaño, le tenían preparada a Ángela Aguilar una fiesta de cumpleaños.

En el video que publicó en su canal de YouTube manifestó: "me siento muy afortunada de todas las muestras de cariño que me han dado en estos días, el que me cantaran las mañanitas en el escenario no se compara con nada, gracias angelitxs".