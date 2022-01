"El daño que me hicieron fue muchísimo", Gabriel Soto busca justicia tras filtración de su video

Tiempo atrás el reconocido galán de telenovelas Gabriel Soto enfrentó un gran escándalo, luego de la filtración de un video íntimo en internet, el cual le provocó problemas emocionales y familiares. El actor de 46 años de edad y originario de la Ciudad de México, no se quedó de brazos cruzados y ante las autoridades correspondientes, realizó una demanda contra la o las personas que resulten responsables de haberlo publicado.

En una entrevista para la agencia Efe, el ex esposo de la actriz mexicana Geraldine Bazán (madre de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda), dejó muy en claro que llegará hasta las últimas consecuencias, con respecto a la filtración de su video erótico.

No es fácil, quita mucho tiempo, energía y mucho dinero, pero el daño que a mí me hicieron fue muchísimo y por eso vale la pena seguir luchando.

Gabriel Soto, quien actualmente tiene una relación amorosa con la también actriz Irina Baeva, se apoyó en la Ley Olimpia, para llevar a cabo todo este proceso legal. Dicha ley castiga como delito el divulgar, publicar, compartir y distribuir imágenes, videos o audio de contenido sexual de una persona adulta sin su consentimiento.

El también promotor deportivo (es un apasionado del boxeo), manifestó que como figura pública "no dejas de ser un ejemplo dependiendo lo que hagas, bueno o malo para la gente". Resaltó que su objetivo "ha sido siempre la justicia" y cuando algo no le parece justo, "peleo hasta las últimas consecuencias y de las demandas que he puesto, hemos marcado precedentes importantes".

Recordemos que el año pasado, Gabriel Soto ganó una demanda a TVNotas, revista que publicó una serie de fotografías del actor junto a Marjorie de Sousa, sacando de contexto las imágenes y asegurar que entre ambos había un romance; en ese entonces, el histrión estaba casado con Geraldine Bazán. Aseguró que este chisme afectó severamente su matrimonio.

"Esta demanda llevó más de cinco años, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y hubo un comunicado en donde se marca este precedente", externó el prometido de Irina Baeva (ambos protagonizan la nueva telenovela de Televisa "Amor dividido".

Leer más: Tras supuesta infidelidad de su ex Andrés Tovar, Claudia Martín presenta a su novio Hugo Catalán

Cabe mencionar, que Gabriel también ganó la demanda que junto con Irina Baeva, llevaron a cabo en contra de Laura Bozzo, por hacer unos comentarios en su programa de televisión, donde aseguraba que su novia tuvo la culpa de su separación de Geraldine Bazán.