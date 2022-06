El date perfecto de Choi Woo Shik y V de BTS, miembros del Wooga Squad: juego de golf y vino tinto

Tal parece que en vísperas del estreno de "In the SOOP: Friendship Trip", spin-off del reality show "In the SOOP", que anteriormente protagonizaron las boy bands BTS y SEVENTEEN, estaremos viendo en los perfiles de Instagram de los integrantes del famoso grupo de amigos Wooga Squad, más momentos de sus nuevas aventuras, tal y como lo hicieron Choi Woo Shik y V de BTS.

El Wooga Squad está conformado por los cantantes Peakboy, V de BTS y Park Hyung Sik, así como por los actores Choi Woo Shik y Park Seo Joon.

En las stories de sus respectivas cuentas de Instagram, Kim Taehyung, mejor conocido V (@thv) y Choi Woo Shik (@dntlrdl), compartieron con sus millones de seguidores, el date perfecto que tuvieron este fin de semana: un juego de golf, una buena comida y una grata charla entre amigos, mientras bebían vino tinto y blanco.

Debido a la apretada agenda de los cinco Idols que integran el Wooga Squad, no es fácil que puedan reunirse constantemente, por lo cual, cuando la oportunidad lo permite, la pasan increíbles cuando se juntan dos de ellos, o tres o todo el equipo.

Tanto Tae como Choi Woo Shik tienen varias cosas en común, uno de los motivos por los cuales son mejores amigos. En unos videos que publicaron, mostraron a sus fans sus habilidades para jugar golf.

En otras de sus publicaciones, el integrante de Bangtan Sonyeondan compartió una divertida fotografía que se tomaron frente a un gran espejo, donde ambos lucen apuestos y elegantes al usar unos trajes muy acordes a sus edades.

Y luego de practicar golf, el cantante y el actor de origen surcoreano, disfrutaron de una buena comida, charla y unas copas de vino.

Al ver este date de amigos entre V y Choi Woo Shik, sus fans esperan con más ansias el estreno de "In the SOOP: Friendship Trip". Esta nueva emisión del programa constará de cuatro capítulos. El primero será estrenado el 22 de julio de este 2022 de manera simultánea, a través del canal de televisión JTBC y de la plataforma Weverse.

Kim Taehyung debutó con BTS el 13 de junio de 2013; a lo largo de estos nueve años de carrera, a la par de sus actividades con la banda (álbumes, giras mundiales, etc.), ha lanzado varios temas en solitario y actuó en el drama histórico "Hwarang: The Poet Warrior Youth", donde conoció a Park Seo Joon y Park Hyung Sik.

Por su parte, Choi Woo Shik tiene más de 10 años de carrera actoral. Ha protagonizado series como "Aquel año nuestro" y películas como "La bruja: Parte 1 - La subversión", "Estación Zombie", "Tiempo de caza", "Parásitos" y muchas más.