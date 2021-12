"Él de la nada no golpea a nadie": madre de Eleazar Gómez tras polémica con Tefi Valenzuela, su ex

México.- Han pasado varios meses desde que el actor y cantante mexicano Eleazar Gómez fue liberado de prisión bajo la condición de ofrecer una disculpa pública y reparar el daño causado a la modelo e influencer Stephanie Valenzuela, su ex novia, tras haberla agredido físicamente.

Y ahora es la madre de Eleazar, Doña Melissa, quien se pronuncia al respecto y se va en contra de la modelo venezolana. Según compartió la señora, su hijo no es una persona violenta, por lo que cuestionó las acusaciones de la joven y puso en duda que el ataque no haya sido causado por alguna acción de ella.

"Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nada", compartió la madre del actor. Asimismo, aseguró que no perdonará a Tefi Valenzuela por haber denunciado a su hijo y reveló que lo dejó sin dinero por hacer tres pagos de $140 mil pesos para cumplir con la resolución del juez.

Finalmente, la señora Melissa también acusó a la influencer de haber engañado a su hijo, de no enamorarse de él, y hasta de causarle una mala impresión desde el momento que la conoció. "No me cayó nada bien... algo traía que no me cayó bien", externó.

Cabe recordar que, tras las investigaciones pertinentes y análisis de las lesiones de Tefi, la justicia mexicana determinó que la joven había sido agredida por Eleazar Gómez, su expareja, por lo que fue llevado a prisión preventiva durante varios meses y logró salir tiempo más tarde.

