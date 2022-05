"El deber de un hombre es callarse", Lupillo Rivera sobre "balconeada" de Christian Nodal a Belinda

De acuerdo con una polémica publicación que hizo Christian Nodal en su cuenta de Twitter, uno de los motivos de su separación de Belinda, fue que constantemente, durante su relación, le pedía dinero para sus papás y para ella. El cantautor mexicano compartió hace unos días una conversación de WhatsApp, donde supuestamente la actriz y cantante española le pedía dinero para realizarse un tratamiento dental, aparte de lo que ya le había solicitado para sus progenitores.

"Cuando me cansé de dar, se acabó todo", expresó el joven intérprete del Regional Mexicano, ganador de diversos premios como el Latín Grammy.

El controvertido chat que dio a conocer Christian Nodal.

El cantante estadounidense de origen mexicano Lupillo Rivera, fue cuestionado en un encuentro con varios medios de comunicación, sobre esta nueva controversia entre los ex novios Belinda y Christian Nodal. El llamado "Toro del corrido", pidió no involucrarlo en algo que desconoce, además, pidió a los reporteros dejar de preguntarle por sus ex parejas. "Ya pasó lo de Belinda, ya pasó lo de Mayeli, ya pasó lo de Olga Breeskin, ya pasó todo eso, ya supérenlo".

El hermano de Jenni Rivera dejó muy en claro no poder responder preguntas, que no están relacionadas con su trayectoria musical o su vida personal, "yo puedo responder por mis actos y por mis cosas".

Entre la insistencia de los reporteros, Lupillo Rivera opinó que cuando una relación amorosa termina, por los motivos que sean, el deber de un hombre es quedarse callado y evitarse cualquier tipo de problemas.

El deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso hace un hombre de a deveras.

Aunque sus ex parejas sentimentales, como Mayeli Alonso, han hecho declaraciones en su contra, él simplemente les desea lo mejor. "Si las mujeres han hablado cosas malas y todo lo que han dicho de mí, yo nada más la bendigo: 'Dios me las bendiga, Dios me las cuide', y Dios pone todo sobre la mesa solito".

Recordemos que Lupillo Rivera y Belinda tuvieron un fugaz romance, cuando ambos fueron coaches de La Voz México. En su charla con los medios de comunicación, externó que aunque algunas de sus ex hagan comentarios en su contra y revelen detalles de la relación que tuvieron, como hombre, prefiere mantenerse callado.

"Las mujeres pueden hablar lo que quieran de uno, yo estoy muy tranquilo con mi ser, yo sé cómo trate a las mujeres, yo sé lo que le di a las mujeres, no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir yo hice esto porque eso no me hace mejor".