El decisivo y acertado sueño de los hermanos Montoya

Bien dicen que una meta sin fecha, no es meta. No fue una decisión fácil para los hermanos Montoya, quienes formaron parte de grandes agrupaciones como El Recodo y La Arrolladora Banda el Limón. Ya ven que del dicho al hecho hay un gran trecho; luego de mucho decir y planear, pusieron fecha y hoy ya es una realidad.

Fotos: Daniel Ayala / EL DEBATE

El sueño familiar se hizo realidad: La Decisiva Banda Los Montoya.

“No fue fácil decisión que tomamos, pero estamos felices y contentos, estamos en el proceso de que hemos logrado cosas en tiempo y forma mejor de lo esperado”, comentó en una agradable conversación con EL DEBATE Charly Montoya, uno de los pilares de esta nueva agrupación en el género de banda, que indudablemente tiene un prometedor futuro.

“Estamos muy contento, ya tenemos un poquito de camino recorrido, 22 años, yo me inicie con los Nuevos Santa Rosa hace muchísimo tiempo aquí en Tamazula II, tuve la gran fortuna de que me llamara Don Cruz Lizárraga para estar en las filas de la Banda El Recodo, 22 años perteneciendo a la institución, que para mí es la institución más grande del género de banda, mis hermanos Joel y Ramón duraron 18 años en La Arrolladora Banda El Limón y mi hermano Alonso estuvo un tiempo en Banda El Recodo y como 8 años con Germán Montero”.

El nombre perfecto

Sin dudar alguna, el dejar las agrupaciones musicales en las cuales estaban, fue una muy decisiva, vaya, decisión, es por ello del nombre de la banda.

“Felices de poder estar ya cumpliendo uno de los sueños más anhelados por toda la familia. Siempre que nos reuníamos en diciembre decíamos: ‘cuando vamos a hacer lo nuestro’ y pasaba otro diciembre y decíamos lo mismo, una meta sin fecha no es meta, pusimos fecha, pusimos días y se realizó bendito Dios, renunciamos por nuestra propia cuenta, que no fue fácil por eso le llamamos La Decisiva Banda Los Montoya, por la decisión que tomamos mis hermanos y yo, estamos felices, se integran a nosotros y confían en nosotros 12 chavos de aquí de la región que tienen mucho talento, la Región del Évora tiene gran talento musical”, aseveró Charly Montoya.

La Decisiva Banda los Montoya ya prepara su gran carta de presentación, su primera producción musical que contiene temas de Espinoza Paz, así como de Omar Tarazón.

Pero algo para resaltar, es que la agrupación da la oportunidad a compositores poco conocidos pero con mucho talento.

“Es un gran reto, la verdad la gente nos ha aceptado muy bien, vienen muchas cosas, principalmente el disco se está preparando ya, temas inéditos, temas muy bonitos” , comentó Antonio Téllez, uno de los vocalista de La Decisiva Banda Los Montoya.

El talentoso joven aun no puede creer que los hermanos Montoya lo hayan invitado a sumarse a este majestuoso proyecto musical.

“Nunca pensé que iba a formar parte de este sueño que ellos empiezan a realizar”.

Antonio Téllez, quien está teniendo una gran oportunidad en su vida, manifestó que La Decisiva transmitirá todos sus sentimientos a través de su música.

“Todas las agrupaciones tienen lo suyo y lo que se hace es crear un propio estilo y es lo que se busca en esta agrupación, crear un estilo que a la gente le guste y demostrarle todo lo que sentimos por medio de la música”.

La incertidumbre

Ante la salida de Charly Montoya de El Recodo, muchas especulaciones no se hicieron esperar. Ante esto, el reconocido músico comentó: “todo en la vida tiene un ciclo, es mejor, lo voy a decir con estas palabras, que te digan no te vayas a que digan ya no te necesito...felices por todo el apoyo que hemos recibido de toda la gente en el tiempo que tenemos”.

“Para que esperarme a que me digan no te necesito, entonces es como también algo muy personal, de ética, no de orgullo, simplemente de decir este soy yo, es algo que no es fácil”, resaltó Charly.

A su vez, Charly Montoya comentó:

“Es algo muy anhelado, algo que es un gran sueño realizado, la herencia es de mi padre, el duro toda su vida trabajando con la Banda Santa Rosa de aquí de Guamúchil, felices de poder estar aterrizando algo muy anhelado para toda la familia, felices por todo el apoyo que hemos recibido de toda la gente en el tiempo que tenemos, ha superado nuestras expectativas, hemos logrado más cosas de lo esperado en tan poco tiempo”.

Y una prueba de que las cosas se están haciendo muy bien, son todos los clubs de fans que tiene ya La Decisiva Banda Los Montoya en tan solo tres meses.

Son hasta el momento 20 clubs de fans con 20 sedes diferentes; dos en Estados Unidos y uno en Guatemala.

“Ya estamos preparando lo que será nuestra primera producción discográfica, ya tenemos toda la instrumentación montada, falta solo incrustarles las voces que próximamente ya lo haremos, felices, la verdad la felicidad la puedes ver en mis ojos”, emanó con intenso entusiasmo Charly.

El vocalista Antonio Téllez, expresó que gracias al público, están donde están:

“A le gente que ya está con nosotros…muchísimas gracias, es una bendición, por la gente es porque se llega a donde uno quiere”.

Y lo volvemos a repetir, La Decisiva Banda Los Montoya, tiene todo para ser una de las grandes exponentes de la música del Regional Mexicano.