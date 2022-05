El delito que Alejandra Guzmán estaría cometiendo en USA y por el cual enfrentaría serios problemas

México. Alejandra Guzmán estaría cometiendo un delito en USA y por el mismo podría tener serios problemas legales. En varios portales de noticias se destaca que la cantante mexicana se sumaría a una posible búsqueda legal por parte de las autoridades.

Pero un detalle podría dejar en mal al Perrísimas Tour, esto debido a que aparentemente Alejandra Guzmán podría estar cometiendo un delito en Estados Unidos. El periodista Gustavo Adolfo Infante da a conocer esta información sobre la hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán.

Gustavo Adolfo Infante menciona en su programa Sale el Sol que Alejandra no tendría sus papeles en orden para trabajar en USA, y tras comprobarse tal situación, "La reina del rock" enfrentaría problemas financieros y legales.

"Alguien me dijo que Alejandra Guzmán está sin Visa, por eso no puede venir a México, porque no podría regresarse a seguir trabajando en USA", recalca Infante en la sección de espectáculos Párajos en el alambre, de Sale el Sol.

Infante también señala que La Guzmán no tendría visa porque durante 2021 habría cometido un ataque físico con arma en contra de su expareja, quien era de nacionalidad estadounidense, y por esa razón presuntamente no puede contar con estos papeles.

Alejandra Guzmán trabaja actualmente en USA junto a Paulina Rubio en la gira Perrísimas, la cual inició el pasado 15 de abril en Orlando, Florida, y con ella han tenido éxito, pero por ahora únicamente la llevan a cabo en varias ciudades de la unión americana y terminará este domingo 22 de mayo en Los Ángeles, California.

En declaraciones a EFE, Paulina Rubio destacó semanas atrás que posiblemente podría presentar Perrísimas ella sola en México desde septiembre próximo, pero no contaría con la presencia de Alejandra porque tiene su agenda llena con otros compromisos.