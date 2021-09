El desagrado de Irma Dorantes por la imitación que hizo Omar Chaparro de su esposo Pedro Infante

En el 2019 se estrenó la película "Como caído del cielo" la cual estuvo protagonizada por el comediante Omar Chaparro, quien interpretaba a un imitador de Pedro Infante, uno de los grandes actores de la época de oro del cine mexicano e ícono de la música ranchera. Su actuación dividió opiniones; una de las personas que ha mostrado su desagrado fue la actriz mexicana Irma Dorantes, quien fuera esposa de "El ídolo de México".

En una reciente entrevista para el show "De primera mano" de Imagen Televisión, a Irma Dorantes se le preguntó por la imitación que hizo Omar Chaparro sobre su esposo Pedro Infante, en la película "Como caído del cielo".

¿Qué es eso? Caída al infierno ¿Cuánto duró? ¿Qué hicieron? Hay miles de imitadores, qué maravilla, pero ¿Cómo?

Ahora que están muy de modo las bioseries, Irma Dorantes manifestó que no le gustaría la realización de una sobre la vida de Pedro Infante, "El hijo predilecto de Guamúchil, Sinaloa".

"A mí la verdad en lo personal, yo no tengo pena de decirlo, yo no tengo ninguna ingerencia en eso, mi opinión no les importa, pero a mí la verdad no me gustaría porque ya ves el intento que trataron de hacer (en "Como caído del cielo), no funciona. Lo primero que tienes que tener es a una gente con un carisma como el de Pedro Infante. ¿Quién te da esa sonrisa? Dejémoslo como está, recodémoslo como fue".

¿De qué trata la película "Como caído del cielo"? De acuerdo con la sinopsis de Netflix, el alma de Pedro Infante ha vuelto a la Tierra, solo que esta vez ocupa el cuerpo de su imitador, Pedro Guadalupe (Omar Chaparro). Ahora el ídolo tendrá que soportar las duras tentaciones de la vida para estar al lado de su adorada Raquel (Ana Claudia Talancón). "La leyenda mexicana Pedro Infante recibe otra oportunidad para redimirse por ser tan mujeriego y poder entrar al cielo".

Hasta el momento Omar Chaparro no ha comentado nada sobre las declaraciones de Irma Dorantes, sobre su imitación de Pedro Infante. Anteriormente en una entrevista para el programa antes mencionado, comentó que cuando se estrenó "Como caído del cielo", surgieron muchas críticas "de cómo le iba a hacer de Pedro Infante y luego esa misma gente, decía que 'wow que me callaste la boca', ahí viene la satisfacción de que estoy haciendo las cosas bien".

Leer más: "Aquí estuvo con él", la hacienda donde según Cantinflas, mantuvo oculto a Pedro Infante (VIDEO)