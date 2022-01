El desaire de Alejandra Guzmán a Adela Micha, por comentario sobre Silvia Pinal: "está muy enojada"

Supuestamente la cantante mexicana Alejandra Guzmán sigue muy molesta con Adela Micha, quien fuera una de las periodistas estelares de Televisa, por el comentario que hizo de su mamá Silvia Pinal, luego de darse a conocer su hospitalización a fines de diciembre pasado. La conductora del programa "La Saga" manifestó que la actriz de la época de oro del cine mexicano, no tardaba en morirse.

En su canal de YouTube Ana María Alvarado, periodista de espectáculos y conductora del show "Sale el sol" en Imagen Televisión, aseguró que Adela Micha ha tratado de disculparse con la Guzmán, sin tener éxito alguno.

Al parecer, Adela le mandó "comprar un regalazo a Alejandra Guzmán porque se supone que se conocen", le mandó mensajes vía WhatsApp para decirle que le tenía un presente, sin embargo, no obtuvo contestación de la llamada "Reina de corazones", hija del matrimonio que tuvo Silvia Pinal con el cantante Enrique Guzmán.

Ante esto se lo envió a su hogar y según Ana María Alvarado "que llegan con la Guzmán, tocan el timbre y le dicen: 'señora Alejandra, le traen un regalo de parte de Adela Micha' y ella le dijo: 'no lo quiero, regrésenlo'".

La mamá de la influencer Frida Sofía (hija que tuvo con el empresario Pablo Moctezuma) "sí está muy enojada, nadie sabe qué era el regalo, así que sus disculpas no fueron aceptadas".

Recordemos que hace unos días, estando en vivo en el programa "Me lo dijo Adela", la periodista pide a uno de sus colaboradores que vayan preparando un video especial sobre Doña Chivis, la llamada "última diva del cine mexicano", quien había sido hospitalizada por unos problemas de salud y además, dio positivo a Covid-19.

"Ya no tarda en morirse, por qué no me escriben algo y se los grabo, tengo muchas entrevistas con ella, para que vaya armando algo, yo creo que ya se va a morir", manifestó Adela Micha, comentario que no fue del agrado de los familiares de la actriz.

A través de sus redes sociales, externó que nunca tuvo la intensión de lastimar a nadie, "mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro", ofreciéndoles "sinceramente una disculpa".

Silvia Pinal fue dada de alta el pasado miércoles y continúa su recuperación en su hogar. En un encuentro con varios medios de comunicación en la Ciudad de México, su hija Sylvia Pasquel informó: "se decidió mejor llevarla a su casa con todos los cuidados, para evitar que se pudiera contagiar de alguna otra cosa en el hospital, mi mamá está súper bien, va a estar muy bien cuidada, todo está bien".