El desastroso homenaje a Selena en Los Premios de la Radio

"El peor homenaje en la historia de los homenajes a Selena", fue una de las fuertes críticas que usuarios de Internet escribieron sobre el esperado homenaje a la Reina del Tex Mex, Selena Quintanilla en Los Premios de la Radio en su edición 2019.

El pasado jueves 7 de noviembre se llevaron a cabo los Premios de la Radio en su edición 2019 y aunque muchos artistas lograron triunfar con sus increíbles presentaciones, hubo quienes hicieron el "oso" al momento de salir a cantar.

Tal es el caso de Belinda, Ana Bárbara, Edith Márquez y Chiquis Rivera, quienes se unieron en empoderamiento femenino para adueñarse del escenario de la premiación y rendirle un homenaje a la fallecida cantante de Texas, Selena, pero no todo les salió como esperaban.

El popurrí interpretado por las cuatro exitosas cantantes fue todo un desastre, según usuarios de Internet, pues tuvo demasiadas fallas técnicas que hicieron que el evento se les viniera abajo y dejando a un lado el esperado éxito, recibieron fuertes burlas y críticas por la presentación.

Desde el inicio del tributo se comenzaron a ver algunas fallas muy obvias y de gran magnitud, como la falla de los micrófonos de las cuatro cantantes, Belinda fue la encargada de abrir el show con el éxito baila esta cumbia y su micrófono no funciono en ningún momento, tanto que una de las coristas decidió cantar su parte, lo que hizo enfurecer a sus fanáticos, pues declararon que era un gran sabotaje.

La siguiente en salir al escenario fue Edith Márquez con No debes jugar, aunque su micrófono si funcionó en un principio de igual manera comenzó a fallar y si escuchaba como la voz de la cantante se cortaba y aparentaba que era su interpretación la que estaba mal.

Más tarde fue el turno de Ana Bárbara, quien no tuvo problemas con su micrófono pero usuarios señalaron que no se sabía la letra de la canción que interpretó, Fotos y recuerdos, por ello se mostraron muy molestos con la cantante, por no aprenderse correctamente la letra de la canción de la persona a quien estaba rindiendo tributo.

Chiquis fue la última en salir al escenario y deleitó a los asistentes con Techno Cumbia, y aunque aparentemente su presentación no presentó dificultad alguna, usuarios de Internet señalaron que la cantante no cantó en vivo, por lo que se molestaron y criticaron el profesionalismo de Chiquis.

Aunque el homenaje ya se había declarado como una presentación desastrosa, Belinda decidió salir de nuevo y finalizar el show con la misma presentación con la que abrió pero ahora su micrófono si funcionó, bueno, aparentemente porque en algunas ocasiones se cortaba el audio y además, la cantante no cantaba en tiempo y forma la letra de la canción.

Algunos de los artistas no quisieron quedarse de brazos cruzados ante las fallas técnicas del evento y se pronunciaron en redes sociales señalando que son cosas que pasan cuando un evento es totalmente en vivo, sin embargo, usuarios de Internet tacharon la organización de pésima, pues explicaron que cada año para lo mismo con esta premiación.