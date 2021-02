Estados Unidos.- La empresaria e influencer Kylie Jenner sabe muy bien cómo mantener un cuerpo de envidia y un peso ideal de acuerdo a su altura y tomando en cuenta distintos aspectos, es por ello que mantiene una rigurosa dieta que aprueba distintas comidas muy ricas, pero adecuadas para mantener una figura ideal.

A través de sus redes sociales, la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians ha compartido una fotografía durante la mañana en la que revela qué es lo que desayuna y cuál es una de sus comidas favoritas, dejando a sus millones de seguidores con ganas de prepararse algo como ese platillo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Resulta que Kylie reveló que un desayuno saludable que forma parte de su dieta es un avocado toast, un platillo bajo en grasa que disfruta acompañado de un café con leche por las mañanas, por lo que ahora te enseñaremos cómo prepararlo si quieres disfrutar de un desayuno como el de la socialité.

Leer más: Dania Méndez con traje de baño súper moderno causa miles de suspiros

El desayuno favorito de Kylie Jenner para mantener un cuerpo criminal

¿Cómo preparar un avocado toast, el platillo favorito de Kylie Jenner?

Realizar un avocado toast es de gran facilidad, tú puedes elegir si quieres preparar sólo uno o varios para compartir con tu familia o amigos, lo mejor de este platillo es que puedes elegir el topping con el que quieres disfrutarlo, Kylie, en su caso, opta por algunas hierbas y condimentos.

Ingredientes

Aguacate

Pan integral

Aceite de oliva

Limón

Hierbas finas

Espinaca

Instrucciones

Tuesta el pan

Corta el aguacate en láminas

Baña el aguacate en jugo de limón

Coloca el aguacate encima del pan

Decora con tu topping favorito (hierbas finas, verduras, condimentos, etc)

En algunos lugares, el avocado toast se prepara con el aguacate molido, es otra opción que puedes elegir en lugar de colocarlo en láminas. Asimismo, se pueden ofrecer con huevos estrellados encima y papas naturales fritas o papas de camote, zanahoria o betabel.

Ya sea para el desayuno o un simple snack después de hacer ejercicio o para una reunión de amigos o familiares, este platillo es ideal para deleitar tu paladar y el de tus invitados. Cabe mencionar que el aguacate tiene distintos beneficios al consumirlo, pues el alto en vitamina E.

Leer más: Dorismar con pasitos de coqueta y altanera la llaman diosa del amor

Beneficios de comer aguacate

Tiene alto contenido de vitamina E

Es efectivo para mejorar la fertilidad en los hombres

Protege de las enfermedades del corazón

Hace que la sangre fluya mejor en las venas

Puede proteger contra la diabetes, artritis y cáncer pulmonar

Así que ya lo sabes, así es como Kylie Jenner logra mantener un cuerpo criminal, cuidando muy bien su alimentación, revelando que es el avocado toast uno de sus desayunos favoritos y como no, si es muy rico en sabor y, lo más importante, saludable.