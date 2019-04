El descarado baile de Anuel AA y Karol G en los Billboard

Los Premios Billboard fueron toda una sensación y es que tanto los ganadores de la noche como sus presentaciones se llevaron los aplausos de la mágica velada que se realiza cada año.

Una de las parejas que más llamó la atención en redes sociales fue el show que dieron Karol G y Anuel AA, pues interpretaron el tema Secreto el cual ha sido todo un éxito, pero fue su baile lo que dio mucho de que hablar.

Resulta que Anuel AA, comenzó hacer un candente baile con su amada a quien se lleva de inmediato a una regadera que se colocó en el escenario, para después tocarse intensamente ante la mirada del público finalizando con un apasionado beso.

Tras la polémica acción internautas en redes sociales desprestigiaron la presentación, pues no es la primera vez que los raperos se demuestran su amor en sus conciertos de una manera muy explicita.

"Instagram debería de tener las 2 opciones me gusta y no me gusta".

"Depravados fue el show mas vulgar del programa".