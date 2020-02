El desesperado grito de Jesse y Joy por salvar a los animales

Ciudad de México.- Han promovido la esterilización de los animales y hasta cantado "¿Con quién se queda el perro?". Ahora Jesse y Joy quieren ampliar su campaña por otros amigos peludos al pedir a sus seguidores que eviten el uso de pieles.

El galardonado dúo mexicano-estadounidense de música pop protagoniza una nueva campaña de la organización PETA Latino contra la crueldad animal que incluye un cartel y un video en el que Joy luce profundamente afectada al observar el modo en que los animales son desprendidos de sus pieles para productos como abrigos, bolsos y calzado.

Si bien marcas de lujo como Stella McCartney, Gucci y Prada han dejado las pieles en el pasado, esta es una iniciativa que todos podemos aplicar a nuestro guardarropa, señaló la cantante: "Creo que todos tenemos una voz y los animales también tienen la suya".

Yo no como animal hace ya unos años y no porque no me guste, sino que me parece un poco incongruente teniendo un gatito en casa. ¿Cuál es la diferencia entre un gatito u otro animal? ¿Por qué hacemos esas diferencias o qué privilegios gozan ciertas especies?", dijo Joy en una entrevista telefónica reciente en la Ciudad de México en la que estuvo acompañada de su hija Noah.