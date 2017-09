Mara Lane y su desgarrador mensaje tras perder a su bebé

El fin de semana, la esposa de Jonathan Rhys Meyers, Mara Lane, revelo la triste hirtoria de que la pareja había perdido al bebe que estaban esperando.

La amarga experiencia fue tan desgarradora que genero que el protagonista de Match Point y Los Tudor recayera en el alcohol y fue detenido en estado de embriaguez en un aeropuerto en Dublin.

La famosa actriz agradeció a los fanáticos que le han brindado todo su apoyo tras el triste suceso por el que estan pasando ella y su esposo el nombre del pequeño fallecido seria Willow.

"A la lluvia de amor recibido, gracias desde el fondo de nuestros corazones. Estoy tan humillado y tengo varios ojos llorosos en lo hermoso que los seres humanos pueden ser y tan triste pero esperanzado con las historias compartidas de depresión y aborto y adicciones."

Barely legal not able to drink yet me captured on vintage nikon by: Johnny... 6 months before the kitten photo of Poca I just shared. I am wearing Chanel and Cristal De Musc with hair blown locks from José Eber salon throwing it hard after a kung fu pretend match we just had that he probably won at (he does not and never lets me win). *He does let Wolf win though which is so so sweet Una publicación compartida por Mara &Toca Lane Rhys Meyers (@thelionandthelambchop) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 6:32 PDT

"Gracias por compartir su alma y sus historias, ya que esto nos ayuda a sentir que no estamos solos. Cualquiera que me conozca personalmente sabe que normalmente nunca comparto esa tristeza personal (sólo porque en mi cabeza, no quiero cargar a los demás y porque confío en que Dios me sanará) pero estaba feliz de venir a defender a mi marido . No podía sentarme y verlo atacado por la Oscuridad públicamente durante un tiempo tan tierno."

"Gracias por venir a la nuestra. Por favor, continúen escribiendo o comentando acerca de sus días, no importa lo que comparto como cuando lo veo, le devolveré el amor de vuelta de alguna manera o será leído por alguien que también puede hacerlo. Ojalá pudiera apoyarte en todos tus paseos y días tristes, así que espero que los posts que comparto te hagan reír o aligerar tus días o hacerte sonreír / iluminarlos de alguna manera."

Jonathan Rhys Meyers y Mara Lane/EFE

"Esto no es un destacado ni bobina lowlights, sino simplemente un en el medio para mantenerse en contacto. Yo era muy vulnerable en mi último post, así como estar en un mínimo de todos los tiempos y en esos días a veces siento la necesidad de apoyo, así que gracias por ser tan amable conmigo y ser un lugar seguro. Intentaremos ser más transparentes en nuestro viaje, ya que veo que puede ser útil para otros, así como para nosotros mismos. No tenemos que llevar el peso del mundo nosotros mismos. Podemos ayudar a levantarnos unos a otros".

Head banging air guitarist with Wolf less than 10mm cooking #feelingthemusic #feelingthelove Happy Friday feels 1. Get to watch Babes on tv 2. Get to build Mordi a new enclosure 3. Get to snuggle, dance, play with &smell W What is one thing you are looking forward to? xM Una publicación compartida por Mara &Toca Lane Rhys Meyers (@thelionandthelambchop) el 26 de May de 2017 a la(s) 7:10 PDT

"Me han dado la paz y el sauce del bebé ahora se planta en el árbol delante de nuestra casa que tiene ramas y hojas largas que lloran así que podemos cepillar nuestras caras en hojas suaves de pasar o podemos ver al bebé bailar con el viento en las ramas como se balancean. Me está ayudando a procesar la situación ... como lo hace la naturaleza. Gracias de nuevo Dr. Stu por hacernos pasar por eso como viendo un sonograma no tener un latido del corazón es muy surrealista y más allá triste. Gracias Padre Dios por la paz sobrenatural. Que ustedes permitan a aquellos que les buscan la misma paz y que crezcamos como seres humanos y tengamos más compasión por toda la humanidad."

Mara también mostro imágenes del devastador suceso en el que se enteraban que el corazón del pequeño no se escuchaba. En un video en Instagram se puede escuchar la voz de una persona masculina informando que el corazón del feto se había detenido.

1-2 weeks before Wolf's birth. Living large *I remember googling how to get off a bed when pregnant the last month as was solo with J filming Vikings. Toca was super helpful and would come when I asked and provide support sending love to my best friend from kindergarten @cnapoli29 and our angel @brittanyalexandria84 also gorgeous ladies @sarah_carter_oxox & @mrs._soledad_waddell_ during their pregnancies (and any other loved one that are on the dl or I simply am not aware of and all prego Mamas out there) ... you got this! Una publicación compartida por Mara &Toca Lane Rhys Meyers (@thelionandthelambchop) el 21 de May de 2017 a la(s) 1:49 PDT

Por si fuera más triste la pareja enterró a Willow en un árbol que esta pegado a su jardín en Londres.

"Ahora descansa en el árbol delante de nuestra casa que tiene largas ramas y hojas" la pareja ya son padres del pequeño Wolf quien nació el año pasado.

JONATHAN RHYS Y SUS PROBLEMAS CON EL ALCOHOL

Meyers quien protagonizó Match Point junto con Scarlett Johanson, había ingresado en un centro de rehabilitación por su adicción al alcohol, según confirmó su representante Meredith O' Sullivan a la revista People.

Tras actuar en varias películas "Jonathan se ha sometido a un programa para el tratamiento de la adicción al alcohol. Ha considerado que era necesario un descanso para poder recuperarse", dijo O' Sullivan.

Thank you @josepasillasii & @jenniferxmachado for our awesome date night watching @incubusofficial at @kroq #WeenieRoast buy their new album as it rocks. Favorite song is the one in the videos #BigDatasGotYourNumber Love, J & M Una publicación compartida por Mara &Toca Lane Rhys Meyers (@thelionandthelambchop) el 21 de May de 2017 a la(s) 2:55 PDT

El representante del actor indicó que "tiene previsto seguir con sus planes de trabajo tras completar el programa de rehabilitación".

El actor, de 40 años, interpretó a Enrique VIII en la cinta The Tudors, que se estrenó en Estados Unidos primero de abril del 2007 además acaba de concluir el rodaje de August Rush.

Wolf's first summer sending you smiles, least amount of bug bites possible and a lot of love. We hope you have a lovely rest of August and summer filled with sunshine. Best Wishes, xM #makingfriendsbythepool Una publicación compartida por Mara &Toca Lane Rhys Meyers (@thelionandthelambchop) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 3:27 PDT

Con esta terapia de rehabilitación se une a la lista de famosos como Britney Spears, Lindsay Lohan o Robbie Williams que se han sometido a algún tipo de desintoxicación.

Con información/Infobae/EFE

