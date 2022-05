¡El destino estaba escrito! GOT7 no se separa, regresó con más buena música en un EP homónimo

Aunque los haters aseguraban que los siete integrantes de GOT7 no volverían a estar juntos como agrupación, los Idols han demostrado que siguen más unidos que nunca. Son más que amigos, más que una familia. Son siete extraordinarios artistas quienes nacieron para estar juntos y con su música, acompañar a sus miles de seguidores alrededor del mundo en sus momentos felices y tristes.

Hace más de un año Jay B, Mark Tuan, Jinyoung, Jackson Wang, Youngjae, BamBam y Yugyeom, tomaron la sabia decisión de no renovar sus contratos con la agencia surcoreana JYP Entertainment (la cual representa a otras grandes agrupaciones como Stray Kids y TWICE). Aunque mucho se habló de una separación definitiva de la banda, sus integrantes debían tomar caminos separados para sus respectivos proyectos solistas.

Los siete Idols nacieron para permanecer juntos, de la mano de Ahgase. Los caminos separados que tomaron a principios del año pasado, volvieron a unirse y luego de una larga espera, GOT7 llevó a cabo su nuevo comeback, el primero que realizan tras dejar JYP Entertainment. El fandom está disfrutando de su nueva música, en esta etapa renovada.

GOT7 lanzó su nuevo EP homónimo, con la canción principal "NANANA", una canción con sonidos pop, la cual destaca el ambiente brillante y relajado de la banda. Transmite los sentimientos de GOT7 de querer regalar risas al público, en especial a Ahgase (I GOT7), quienes esperaron mucho tiempo su regreso como agrupación.

El nuevo EP de GOT7 también lo conforman estos temas musicales: "Truth", "Drive me to the moon", "Two", "Don't care about me" y "Don't leave me alone". Sobre el significado de este mini álbum homónimo, la boy band manifestó en un comunicado:

Es para aquellos que están tratando de no olvidar quiénes son, para los que han esperado y han estado con nosotros. Este es el comienzo de nuestro nuevo primer paso, y es el álbum más parecido a GOT7 hasta el momento.

GOT7 más unidos que nunca.

Letra en español de "NANANA", la nueva canción de GOT7

Tengo un mensaje,

Me aburro

Mis manos están ocupadas

Para que no pare la conversación

Quiero encajar contigo como la anchura y la longitud

Háblame de tus gustos para que pueda conocerte

Puedes descansar entre mis brazos

Para que nuestros corazones se rocen

Para que nuestras manos se rocen

Hoy estoy a tu lado, nanana

Soy quien te hará reír, nanana

Me gusta esta sensación, nanana

Siento curiosidad por todo

Oh eh oh oh eh oh

Oh eh oh oh eh oh

Sigo riéndome absurdamente sin parar

La distancia entre nosotros continúa disminuyendo

Mi corazón corre como un taxímetro

Es un poco frustrante, pero la paciencia es una virtud

Empecemos a hablar sobre nosotros con naturalidad

Tal vez incluso de cosas vertiginosas

Deja todos los caminos abiertos, borra las líneas

Aunque sea pícaro, ¿qué más da? Así está bien

Hoy estoy a tu lado, nanana

Soy quien te hará reír, nanana

Me gusta esta sensación, nanana

Siento curiosidad por todo

Oh eh oh oh eh oh

Oh eh oh oh eh oh

Creo que tal vez

Estamos pensando lo mismo

¿Por qué estás dudando?

Puedes relajarte poco a poco

Quiero saberlo todo sobre ti

Cuéntamelo todo sobre ti, aunque sea insignificante

Hoy estoy a tu lado, nanana

Soy quien te hará reír, nanana

Me gusta esta sensación, nanana

Siento curiosidad por todo

Oh eh oh oh eh oh

Oh eh oh oh eh oh

Ha comenzado la nueva era de GOT7.

Por otra parte, en una entrevista para Arena Homme Plus, BamBam comentó sobre el anterior comeback de GOT7 y este, "creo que todos hemos crecido y mejorado". Considera que tal vez es porque pasaron por todo juntos durante siete años, "pero tal como habíamos prometido, las cosas se movieron rápidamente, estaba asombrado y muy feliz".