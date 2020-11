El detalle que podría cambiarlo todo:Megan Markle contra el periódico Mail on Sunday

Reino Unido.- A pesar de que la propia Meghan Markle desmintió en múltiples y variadas ocasiones que haya participado, d euna u otra forma, en su biografia no autorizada "Finding Freedom", recientemente se hizo de conocimiento público que la duquesa de Sussex sí filotró cierta informavción a traves de una segunda personas a los periodistas Omild Scoobie y Carolyn Durand, autores del libro que fue lanzado al percado en agosto del 2019.

Lo anterior fue revelado con motivo del actual juicio que la ex actriz mantiene con el grupo editorial del periódico Mail on Sunday, Associated Newspapers, al cual acusa de haber publicado sin su concentimiento una carta que ella le habría escrito a su padre, el director retirado Thomas Markle, unos meses despues de haber contraido nupcias con el príncipe Harry.

Los abogados de Markle argumentaron que su ella estaba sumamente angustiada por las declaraciones hechas por su padre a los medios de comunicación, en las que el adulto mayor se quejaba de que su hija lo había abandonado, de ahí que Megan encargará a una migo cercano la tarea de aclarar las declaraciones hechas por su padre, para poder evitar, de ese modo que se malinterpretara la situación.

Al mandar a esa segunda persona, Meghan únicamente quería cerciorase de dar su versión de lo que estaba pasando entre ella y su padre, a quien le había escrito la carta despues de que dos personas que pertenecían a las más altas esferas de la jerarquia britanica la aconsejaran de hacerlo, con el firme propostito de que este parara de conversar con los medios de comunicación.

Meghan Markle confiesa que sí colaboró con el libro "Finding Freedom"https://t.co/doXtWikbjo pic.twitter.com/jIUP4c6CaZ — Revista Clase (@Revista_Clase) November 18, 2020

No sabe en qué medida ni en qué términos se compartió con los autores esta información sobre las comunicaciones con su padre”, explicaron los representantes legales de la duquesa de Sussex. Añadieron, además, que no saben si los integrantes del equipo de comunicaciobes del Palacio de Kensington trabó alguna conversación con Omild Scoobie y Carolyn Durand.

La demanda al Mail on Sunday



El 11 de noviembre del 2019, la duquesa de Sussex levantó una demanda legal ante el Tribunal Superior contra el Associated Newspapers, esto debido a que dicho peridico difundió una parte de la misiva que Markle le había escrito a su padre despues de que este no fuera a su boda con el príncipe Harry.

En el documento, la ex actriz refiere que el medio trasgredió su vida privada, ya que la carta escrita a su padre era de sumo caracter confidencial, con lo que además quebrantaban los derechos de propiedad intelctual, aunque los representantes legales alegaron que dicho texto no habría sido enteramente de la duquesa de Sussex.

“Jason Knauf, quien fue secretario de comunicaciones del duque y la duquesa de Cambridge y el duque y la duquesa de Sussex, y otros miembros del equipo de comunicaciones del palacio de Kensington contribuyeron a la redacción de carta. Como resultado, la nota no fue una ‘creación intelectual propia’ de la señora Meghan Markle”, argumenta el equipo legal en los documentos judiciales.

A consecuencia de estos detalles que en los últimos días han salido a la luz, se cree que la demanda que Meghan sostiene en contra del Mail on Sunday pudiera verse afectada, puesto que el juez encargado del caso podría fácilmente desechar la demanda de la actriz, ya que si compartió dicha información con otros medios eso significaría que la editorial no hubiera atentado contra su propiedad intelectual}.

Aunado a todo esto, los abogados de la editorial argumentan que la ex actriz redactó la carta con la intención de hacerla pública en lagún momento, ya que estaba tan bien escrita que parecía tener detrás intenciones más allá de que los ojos de Thomas Markle.