Estados Unidos.- Ariana Grande se mantiene entre las estrellas favoritas de todos en este momento, lo que ha hecho que se convierta en una de las personas más seguidas en las redes sociales como Instagram, donde actualmente tiene 207 millones de seguidores y comparte contenido de todo tipo, pero lo que ahora ha causado gran furor es el detrás de cámaras de su nuevo video musical de la era "positions".

La cantante nacida en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, se ha robado la atención de todos al compartir el detrás de cámaras de su nuevo video musical 'positions', lanzado de forma inesperada para anunciar su nueva era musical. En las fotografías vemos algunos de los looks que utilizó en el video y con los que sin duda lució muy hermosa.

Para Ari Grande es una tradición ya compartir fotografías y videos de este tipo, pues desde la era de "My Everything" compartió imágenes que enamoraron a sus fanáticos y estos se mostraron de lo más agradecidos con ella, ya que no muchos artistas son fanáticos de publicar el proceso creativo de sus videos musicales y proyectos en general.

En las fotografías que compartió Ari vemos que se luce sensacional y radiante en un atuendo muy elegante como toda una Primera Dama de los Estados Unidos, para quienes no lo sepan, su video musical 'positions', el sencillo líder de su nuevo material discográfico, está basado en las posiciones sociales de una mujer, ella se convierte en presidente, Primera Dama y hasta una cocinera de tiempo completo.

El detrás de cámaras de Ariana Grande tiene enloquecidos a sus fanáticos. Foto: Instagram

Su atuendo, compuesto por ropa elegante en estilo oversize en color blanco, ha sido la sensación, ya que ha vuelto a imponer tendencia, siendo una de las pocas cantantes que acude a este estilo, el que lució sensacional en ella. Para estilizar su outfit utilizó una banda blanca en el cabello, el cual estilizó con una cola alta y pompa, así como con guantes de piel y aretes grandes.

El maquillaje que utilizó fue simple, pero lució hermosa y como siempre angelical. Entre las demás fotografías la vimos luciendo algo más sensual y ajustado, un vestido con corsé para el que dejó su cabello suelto y ondulado en el que utilizó extensiones para darle mucho más volumen.

Ariana Grande es actualmente una de las cantantes favoritas de todos. Foto: Instagram

Otro de los atuendos fue más juvenil, en colores blanco y negro, un vestido con boina que acompañó de coleta, copete y maquillaje en tendencia, pero sin duda el gran protagonista fue uno de los últimos que compartió, aunque no salió en el video, fue con el que anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo.

Ariana Grande anunció de sorpresa el lanzamiento de su nuevo álbum. Foto: Instagram

En la fotografía vemos a Ari de espaldas, en un top verde pino, una falda azul marino y el cabello suelto y ondulado, luciendo totalmente diferente, ya que explora su madurez y sensualidad femenina. 2.8 millones de reacciones logró la cantante con esta recopilación de imágenes de su más reciente material discográfico.

"positions", su nuevo material discográfico, logró debutar en el número uno de la lista de Billboard Hot 200 album chart con más de 174 mil copias vendidas en los Estados Unidos en su primera semana y con 173.5 millones de reproducciones en plataformas de streaming, siendo este el álbum con más ventas desde que la lista comenzó a tomar en cuenta los armados discográficos.

"positions" de Ariana Grande ha logrado un gran éxito comercial. Foto: Instagram

Para su nuevo disco, Ariana Grande se involucró con otros ritmos, como el R&B, en el que entró de lleno después de jugar un poco con él en sus pasados álbumes, demostrando que es una artista muy completa, ya que muchos no tienen el placer de decir que han logrado gran éxito y excelente recibimiento en distintos géneros musicales.

Cuenta con canciones increíbles y con distintas letras, entre los temas se destacan 'Shut up', '34+35', 'Motive' con Doja Cat, 'Off the table' con The Weeknd, 'My hair', 'Nasty' y la balada romántica 'pov'. Todos los nombres fueron estilizados una vez más en minúsculas como lo hizo con "Thank U, Next".