El día cuando Irma Serrano, Lucha Villa y Lola Beltrán se pelearon con María Félix

Irma Serrano de 87 años de edad tiene un carácter muy fuerte, pues nunca se ha dejado de nadie, incluso nunca se dejó de nadie, ni de la misma María Félix.

Y es que en una reunión en casa de María Félix, Irma Serrano se enojó con ella, pues al parecer la quiso usar en una de sus reuniones, por lo cual se marchó molesta junto a Lola Beltrán y Lucha Villa.

"No me trató mal a mí, me quiso usar y a mí nadie me ha usado, quería que yo cantara, también invitó a Lola y Lucha, las tres nos salimos", dijo muy molesta la famosa Tigresa.

La polémica al parecer se desató cuando las cuatro mujeres estaban en lo más alto de la fama, por lo que no querían ser mandadas.

Otra de las cosas por las que Irma Serrano es muy querida ha sido por no tener pelos en la lengua con nadie.

Aunque la famosa se encuentra alejada del mundo de la farándula y radica en su natal Chiapas, la mujer ha realizado algunas apariciones públicas.

Cabe mencionar que Irma Serrano se vacunó hace poco contra el Covid-19 dejando en claro que es una mujer con mucha fuerza.