El día en que Ana Bárbara llamó "payasito" a Raúl Velasco en Siempre en Domingo

La cantante también se dijo muy contenta de estar en Siempre en Domingo y conocer al conductor en persona, a lo que él le respondió que esperaba no desilusionarla, pues era muy chaparrito, incluso, todavía más en persona que lo que se veía en televisión.

Lo primero que dijo la cantante cuando se acercó Raúl Velasco , fue decirle que parecía payaso , pues tenía tanto labial en la cara debido a que todas las modelos lo habían saludado, que a ella le pareció gracioso verlo así y no dudó en hacer el comentario.

Debido a que era su primera interacción, Ana Bárbara estaba demasiado nerviosa , hasta el punto que bromeó con el conductor , siendo uno de los pocos invitados que se atrevió a hacerlo, pues es bien conocido que muchos temían errar ante él, debido a que era parte importante para que su debut fuera exitoso o no.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.