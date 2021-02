El día en que "Chabelo" le dio una fuerte bofetada a "Cantinflas"

México. Entre las muchas películas que filmó Mario Moreno "Cantinflas", quien murió en 1993 a los 81 años de edad, existe una que se llama El Extra y en ella participó Xavier López "Chabelo"; ambos hicieron una escena en la que se ve que "El amigo de todos los niños" da una fuerte bofetada a "Cantinflas", y tanto la escena como la película han quedado para la historia del cine mexicano.

A raiz de esa escena y con el paso de los años se ha dicho que en realidad “Chabelo” le pegó muy fuerte a “Cantinflas” para que se viera real y sin trucos de modo que el segundo no habría hecho más que aguantarse y comportarse como el profesional que era ante las cámaras, y dicha película circula en YouTube.

En la escena, Xavier López "Chabelo" y Mario Moreno "Cantinflas", en sus respectivos personajes, intercambian golpecitos porque el famoso niño quiere golpear a los hermanitos de “Rosita” después de que le rompieran su bicicleta y es ahí donde se encuentra con “Cantinflas”.

El Extra se estrenó en 1962, fue todo un éxito en la pantalla grande y la protagonizaron “Cantinflas” y Alma Delia Fuentes; “Chabelo” tuvo un papel secundario, sin embargo, su participación es muy recordada y se ha quedado en el recuerdo de la gente que ha visto quizá en más de una ocasión esta cinta en la que tomaron parte dos de los comediants más queridos y admirados en México.

No llore, no llore, no sea tontito, se va a arreglar, fue un accidente transitorio, como se dice, de tránsito, no se ponga chipil. ¡No llore, no llore, sea hombre, sea hombrecito!”, le dice “Cantinflas” a “Chabelo”, y este responde: “Si soy hombrecito”; luego “Chabelo” le pega a "Cantinflas".