El día en que Jorge Negrete pidió permiso a José Alfredo Jiménez para cantar una de sus canciones

Debido a la importancia que el tema tuvo para él, José Alfredo se negó a darle la canción a su colega para interpretarla a pesar de sus ganas de hacerlo, pero le comentó que no era él quien podría darle el derecho a cantarla, sino Paloma, su musa, pues la canción le pertenecía.

Aunque quiso darle voz a los versos de José Alfredo , cuando Jorge se contactó con él, éste no le dio el permiso para hacerlo , pues la canción tenía tanto significado para él, que prefirió mantenerla en su repertorio exclusivo. Cabe destacar que dicho tema fue uno de los más exitosos de su carrera, compuesta para Paloma Gálvez, su primera esposa y madre de sus hijos José Alfredo Jr. y Paloma, para el momento en el que le propondría matrimonio.

Negrete , para interpretar alguna canción que no le ofrecían directamente por su compositor, se contactaba directamente con su autor , lo que hizo cuando buscó darle voz a 'Paloma querida', que, supuestamente, interpretó Jiménez para su esposa en una fiesta privada.

