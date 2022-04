El día en que Maribel Guardia evitó que Andrés García asesinara a un director de teatro

México. Maribel Guardia comparte que años atrás vio cómo Andrés García estaría dispuesto a matar a una persona. El hecho ocurrió cuando trabajaban juntos en la obra de teatro Tres parejas disparejas.

En entrevista con TVyNovelas, Maribel Guardia recuerda que una vez vió como Andrés sacó una pistola y pretendía matar al director de la obra, lo que la asustó bastante y a las personas que miraron la acción también.

"Yo me puse en medio y le dije: '¡Andrés...!', y me contestó que sólo a mi me permitía que le dijera cosas, que yo era la única, y la verdad siempre ha sido divino conmigo."

Maribel destaca que quiere mucho a Andrés García y lo recuerda siempre con cariño, y respecto a que él comentó días atrás que a él no le habría gustado tanto trabajar con ella porque era "conflictiva", responde:

"Me sorprendió que dijera eso, pero no me importa, porque yo lo quiero mucho y sé que aunque tiene su carácter, es un hombre bueno, espléndido, y yo tengo muy bonitos recuerdos de él."

Andrés García en una imagen de su juventud. Foto de Instagram

Además Guardia aclara que jamás ha tenido ninguna diferencia en el trabajo ni con Andrés, ni con nadie: "No soy conflictiva, al contrario, siempre que hemos trabajado juntos ha sido un caballero."

Andrés García citó en días pasados en sus redes sociales que en los años ochenta trabajó con Maribel en una película, pero habría tenido males entendidos con ella por cuestiones de trabajo y por eso la tachó de ser "conflictiva".