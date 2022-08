El día en que Raúl Velasco llamó extraterrestre a Maribel Guardia

Al igual que muchos otros artistas que acudían a Siempre en domingo, el programa de Raúl Velasco, Maribel Guardia recibió varias críticas del concutor, incluso en una ocasión le dijo que parecía 'alien'.

La actriz, originaria de Costa Rica, buscaba lanzar nuevo material musical después de su destacada participación en el concurso de Miss Universo.

Emocionada por haber iniciada su carrera en los 80's, consiguió una oportunidad de aparecer en el programa de Raúl Velasco.

Maribel Guardia destaca que Siempre en Domingo era súper importante para ser escuchada en México, tener más presencia en Latinoamérica y en España.

Aparecer en su programa era un salto importante en su carrera, por lo que intentó entregarse de corazón, pero no esperaba que Velasco la llamara "extraterrestre".

Parece extraterrestre: Raúl Velasco a Maribel Guardia

Maribel Guardia, cuenta que siempre admiró mucho a Raúl Velasco, y una de sus características era que no tenía "pelos en la lengua" y señalaba lo que no le gustaba cuando estaban al aire.

En un concierto mientras Maribel Guardia cantaba, usaba unos "pupilentes de colores que estaban de moda", y aunque todo mundo apoyaba a la artista en su presentación a Raúl Velasco algo no le pareció.

Mientras el público hacía olas en el concierto, el conductor le mandó un recado. Dile a Maribel que se quite esos pupilentes... parece extraterrestre, le mandó decir Raúl Velasco a Maribel Guardia.

"Era muy simpático cuando algo no le gustaba te lo decía en la cara, entonces una vez fui a cantar, y en aquella época se usaban los pupilentes de colores", dijo la actriz.

La propia Maribel aseguró que los pupilentes estaban "horribles", y no dejó que dicho comentario arruinara su amistad.

"Yo me había puesto unos pupilentes verdes horribles y, entonces me vio, me saludo y al rato me mandó a decir: 'dile a Maribel que se quite esos pupilentes que parece uno extraterrestre" recordó la actriz en 2016, en una entrevista en el programa La Cuchara en 2016.