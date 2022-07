El día en que Silvia Pinal lloró recordando la muerte de su hija Viridiana Alatriste

CDMX.- ¿Qué pasa por la cabeza de una madre cuando le dicen que su hija falleció? Fue la fuerte pregunta que hizo la conductora Andrea Legarreta a Silvina Pinal durante una vieja entrevista para Televisa.

La madre de Alejandra Guzmán no pudo contener las lágrimas al recordar a Viridiana Alatriste, quien murió a los 19 años un 25 de octubre de 1982 después de que su carro Atlantic volcó por un barranco en Ciudad de México.

"No creí que era cierto y no me lo decían. Me hablaron periodistas en la mañana porque estaba grabando la telenovela, con ella también, Mañana es primavera", dijo Silvia Pinal para después narrar que nadie le informaba sobre la muerte.

Fue su hija Sylvia Pasquel quien le habló por teléfono para explicarle que Viridiana Alatriste había muerto en un accidente de carro apenas unas horas antes, tras presuntamente pelear en una fiesta con su entonces novio Jaime Garza.

"Ya la vi y está muerta", son las palabras que Pasquel dijo a su madre Silvina Pinal, quien dice, no podía creer la noticia: "me costó mucho trabajo creerlo".

La muerte de una hija no se puede superar, dijo la mayor de la dinastía Pinal durante su entrevista con Andrea Legarreta. Lo que hace desde entonces es recordar su voz

"Lo que puedes hacer es entender que ya pasó, tienes que sobrevivir y a lo mejor un día te encuentras con ella y ya", dijo la primera actriz entre lágrimas incontenibles.

Si quieres ver el video de la entrevista puedes buscarlo con el nombre "Silvia Pinal rompió en llanto al hablar con Andrea Legarreta de su hija Viridiana Alatriste" en el sitio web "https://www.lasestrellas.tv/".