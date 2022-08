El día en que criticaron a Carmen Salinas por bailar y cantar en TV 'Todos me miran' (VIDEO)

Cabe recordar que esta no fue la única imitación de Salinas, ya que en otras ocasiones hizo parodias de famosos como Yuri, Celia Cruz, Lola Beltrán, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, Dulce, Irma Serrano, Daniela Romo y muchos más.

La artista mexicana dejó a todos paralizados con su talento para el escenario y también para imitar a otros artistas, sin embargo, no le fue muy bien, ya que las críticas estuvieron a la orden del día y muchos se le fueron encima.

A través de las redes sociales, usuarios de Internet recordaron el día en que Carmelita imitó a Alaska interpretando uno de sus más grandes éxitos , cantando y bailando para demostrar su talento, aunque no le fue del todo bien.

México.- No existe duda de que Carmen Salinas dejó un legado impecable e incomparable dentro del mundo del espectáculo mexicano. A meses de su fallecimiento su imagen sigue siendo recordada, tal y como sucedió recientemente.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.