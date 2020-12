El día que Adele fue homenajeada por Demi Lovato

Estados Unidos.- El talento y la capacidad vocal que tienen Adele y Demi Lovato no tienen comparación alguna, pues son pocos los cantantes que realmente pueden sonar igual a la versión de estudio de sus canciones, sin dejar de lado que no todos pueden transmitir tanto como estas dos estrellas, por lo que recordamos hoy aquella vez que la cantante de 28 años homenajeó a la de 32 en varias ocasiones.

Era el año 2016 y Demi Lovato estaba de gira con el espectáculo "Future Now" al lado de su amigo Nick Jonas, en donde tenían un excelente repertorio de temas en el que se incluían canciones del pasado que marcaron su carrera para siempre y la de nuevos trabajos de aquel momento como "Confident" de ella y "Last year was complicated" de él.

Canciones como 'Levels', 'Champagne problems', 'Chains', 'Close', 'Jealous' y 'Teacher' de él fueron incluidas en el setlist, así como 'Confident', 'Heart attack', 'For you', 'Neon lights', 'Body say' y 'Cool for the summer' de ella, aunque con algunos cambios en el espectáculo que dejaron fascinados a todos sus fanáticos.

'This is me', 'Without a fight', 'Cake by the ocean', 'You make me feel like (a natural woman)' y 'Yes girl' se incluyeron en ocasiones especiales, pero sin duda las presentaciones no oficiales de la gira fueron las que ofreció Demi de forma inesperada de Adele para las miles de personas que acudían a este tour cada noche durante su recorrido en 2016.

La cantante mostró su gran admiración por la cantante británica Adele en más de una ocasión cantando a cover los temas 'Hello' y 'When we were young', dejando helados a los presentes, ya que mostraba una vez más gran capacidad vocal y la razón por la cual fue denominada como uno de los artistas con la mejor voz de esta generación.

Cada noche que podía hacerlo Demi Lovato homenajeaba a Adele en sus conciertos, mostrando gran admiración por la cantante al ofrecer algunas palabras previas al público del "Future Now Tour" y esta llegó a dar su opinión sobre el tema, mostrándose contenta por su acción y elogiando su tremenda voz.

Con gran sentimiento en el escenario, la cantante de 28 años interpretaba estos emotivos temas que son muy reconocidos entre el repertorio que tiene Adele con varios años de carrera, logrando ponerle la piel chinita y los pelos de punta a todos los que esa noche acudían al concierto.

'Hello' era interpretado de una forma impecable por Lovato, pero sin duda, era 'When we were young' con el tema que dejaba a todos al borde de derramar las lágrimas, pues se podía apreciar un gran sentimiento de su parte, transmitiendo emociones que no cualquier cantante puede transmitir hacia su público cuando cantan.

Al salir a la luz estas presentaciones por allá en el año 2016, todos comenzaron a hablar sobre Demi Lovato, recibiendo elogios por su voz y las interpretaciones que dejaban a todos y sin habla y hoy, a cuatro años de aquellas noches, sus fanáticos le siguen pidiendo grabar versiones de estudio de las canciones y hasta colaborar con Adele y su excelente voz.

Otra de los covers que Lovato realizó hace años fue el del tema 'Not good at goodbyes' del británico Sam Smith, una de las voces masculinas más importantes de la industria musical, y muchos comenzaron a implorar por que trabajaran juntos, lo que sí se logró, pues este 2020 lanzaron su primera colaboración juntos. El tema lleva por nombre 'I'm ready' y está incluido en el tercer álbum de estudio del cantante, "Love goes".