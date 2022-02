El día que Andrea Legarreta defendió a Erik Rubín con "arma blanca" en una pelea

Andrea contó que se puso enfrente de las personas y le pegó en la cara con la muleta a quien golpeó a su esposo, pero vino algo mucho peor, el hombre le jaló la muleta, la aventó y le gritó de una manera horripilante. La pareja no se quiso quedar de brazos cruzados y decidió acudir a la policía, donde contaron lo que sucedió.

Días después del accidente, decidieron salir a un casino, donde estuvieron por un rato, pero decidieron regresar al hotel, sin embargo, cuando quisieron pedir un taxi para hacerlo se dieron cuenta de que no había por ningún lado. Luego de un tiempo esperando, una unidad arribó a recogerlos, pero otro grupo de personas decidieron subirse y quitarles la oportunidad a ellos, pese a que tenían tiempo esperando.

Sin embargo, el esquiar por primera vez no fue la mejor experiencia de Andrea Legarreta , quien terminó por sufrir de diferentes caídas y hasta una lesión; se le rompieron los ligamentos, incidente que la obligó a usar una prótesis y utilizar muletas, aunque no fue impedimento para disfrutar de otros atractivos turísticos.

México.- Sin duda, Andrea Legarreta por amor lo hace todo y como prueba de esto está la anécdota de un viaje que tuvo junto a Erik Rubín en Estados Unidos, días en los que tuvieron un enfrentamiento con otras persona y ella no dudó ni tantito en defender a su esposo con una " arma blanca ".

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.