El día que Armando Manzanero cantó en la telenovela "Yo soy Betty, la fea"

La telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea", salió al aire el 25 de octubre de 1999 y concluyó en 9 de mayo del 2001 alcanzando un rotundo éxito en todo América Latina. Dicho melodrama aborda la historia de Beatriz Pinzón Solano, mejor conocida como Betty, quien al ingresar a trabajar a la compañía Ecomoda, termina perdidamente enamorada de su jefe, Armando Mendoza.

No obstante, Betty no logró conquistar el corazón de don Armando tan fácilmente. Fue tras varios disgustos, tropiezos, y un radical cambio de look, que la simpática secretaria logró enamorar el guapo galán, al punto de llegar al altar y hacer realidad su más grande sueño.

La boda de los protagonista, Betty y Armando, fue sin duda el momento más esperado por toda la audiencia, y es que después de todo lo que tuvo que pasar la peculiar pareja para por fin ceder a su innegable amor, ya se merecían ser felices juntos, y qué mejor que consolidando su relación ante Dios.

Pero eso no fue todo, en la hermosa ceremonia que los vio unirse en matrimonio, se contó con la insospechada participación de uno de los mejores boleristas a lo largo de la historia de la música, se trata del compositor yucateco, Armando Manzanero, quien amenizó la majestuosa ceremonia deleitando a su vez a millones de televidentes en todo Latinoamérica.

El capítulo final de esta maravillosa producción hace un recuento de todos los preparativos previos a convertirse en la señora de Mendoza. Fue en este mismo episodio que don Armando le pidió ayuda a su papá para realizar una sorpresa a su futura esposa. Sin entrar en mucho detalle, Armando comenta que para el día de su boda desea que algo muy especial suceda en la iglesia.

Cuando por fin llega el tan esperado momento, Betty no logra llegar a la iglesia a tiempo, debido a que su padre sufre un choque automovilístico. Luego de un tiempo, Betty logra arribar al altar, provocando la alegría de todos sus familiares y compañeros de Ecomoda.

Justo cuando la hermosa novia llega a los brazos de su amado, este le pide al padre que comience la ceremonia, y solo unos instantes después apareció el compositor Armando Manzanero acompañado de la también cantante, Olga Tañón.

Así pues, los músicos iniciaron con la enternecedora sorpresa que Armando Mendoza había planeado para su ahora esposa. La canción que retumbó en el lugar se trataba del ya clásico bolero titulado "Somos Novios", tema romántico que habla sobre la hermosa etapa del noviazgo. Por su parte, Betty no puede hacer más que llorar por la increíble sorpresa.

Cabe señalar que en dicha telenovela creada por guionista colombiano, Fernando Gaitan, también se contó con la participación de otros famosos a lo largo de sus grabaciones; se trata de Charlie Zaa, Ricardo Montaner y Franco de Vida. Sin embargo, no cabe duda que la participación de Manzanero resultó ser aún más especial, pues apareció justo en el momento cumbre de la exitosa producción.

Lamentablemente, el día de hoy se dio a conocer a través de diversos medios de comuninación la noticia del fallecimiento del cantante Armando Manzanero a la edad de 85 años de edad, esto tras mantener una larga lucha en contra del Covid-19, infección que le dejó diveros estragos su organismo, que le provocaron la muerte. (¿De qué murió el cantautor Armando Manzanero?).