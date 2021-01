El día que "Cantinflas" negó ayuda a la actriz Meche Barba para el funeral de su madre

México. Germán Valdés "Tin Tan", Meche Barba y Mario Moreno "Cantinflas" fueron tres de las figuras más importantes en la época de oro del cine mexicano, y en esos años, ella tuvo la desgracia de perder a su madre y ante terrible situación, "Cantinflas" le negó la ayuda que ella le pidió, la cual en su lugar le dio "Tin Tan".

Cuando Meche Barba perdió a su señora madre no tenía dinero para el funeral y ocupaba dos mil pesos de aquella época; tras pedirle ayuda a don Mario, este se le habría negado y fue "Tin Tan" quien se los facilitó para que pudiera salir de su problema. El actor se portó generoso, según contó en su momento la propia actriz.

Circula un texto en la cuenta de Facebook de Valentín Gaytán en el que se explica que Meche se encontraba desesperada porque no tenía dinero y, tras recurrir a Mario Moreno "Cantinflas", la desairó.

El día que murió mi madre, yo estaba desesperada, porque no tenía para pagar los gastos funerarios, 2,000 pesos. Se los pedí a Mario y se negó. Después hablé con Tin Tan y el gustoso accedió. Yo le decía que se los devolvería pronto. El me contesta que no me preocupe....".