El día que Carmen Montejo ayudó a rescatar al hijo de María Félix de su padre

Una de las mujeres más queridas de la Época de Oro del cine mexicano sin duda alguna fue Carmen Montejo una actriz con gran calidad interpretativa que emocionaba a cualquiera con sus papeles a pesar de haber sido una gran estrella en la pantalla grande, jamás tuvo problemas con otras mujeres del medio, pues lejos de pelear por popularidad las ayudaba y una anécdota lo comprueba dejando a todos sus fans impactados.

Resulta que Carmen Montejo, se encargó de recuperar al hijo de María Félix, pues ambas mujeres se lo quitaron al parecer a escondidas a quien fuera marido de la desaparecida doña, pues María Félix estaba harta de los tratos que le hacía Enrique Álvarez Alatorre a Enrique Álvarez Félix, por lo que las dos actrices fueron a quitárselo.

La actriz Susana Alexander reveló para el programa La Historia Detrás del Mito que Carmen Montejo se armó de valor para ir por el joven y aunque la misma María Félix nunca lo confirmó, la actriz ya mencionada dijo que Carmen Montejo era una mujer que con tal de apoyar a sus amigos hacia lo que fuera demostrando la gran calidad humana que tenía la mujer originaria de Cuba, pero que vivió la mayor parte de su vida en México.

"Ella me lo contó si es verdad, si no ya no sé, que ella fue con María Félix a robarse a Enrique Álvarez Félix, que querían quitárselo al papá, porque María quería a su hijo", dijo la actriz Susana Alexander, sobre la anécdota que le contó la misma Carmen Montejo una mujer que luchó junto con sus amigos en las buenas y en las malas, además, la artista siempre se mostró como una mujer fuerte al igual que la Doña, aunque en realidad era más vulnerable de lo que muchos pensaban.

Otra de las cosas por las que Carmen Montejo fue una mujer de respeto, es que ella siempre trató de ser muy profesional en todo lo que hacía, además con el paso del tiempo se convirtió en una artista de renombre, por lo que tenía la oportunidad, contrario a otras artistas de poder elegir el papel o la escena que mejor le convendría, pero algo a lo que nunca le apostó, fue a realizar escenas como Dios la trajo al mundo, pues para ella, eso era para actrices principiantes.

Alrededor de 73 películas fueron las que formaron parte de la trayectoria de Carmen Montejo, quien siempre se caracteriza por tener una mirada interpretativa, pues con sus bella mirada, ella parecía que dialogaba talento que le dio más fuerza en el mundo del espectáculo para convertirse en una actriz de primera que jamás perdió los pies del suelo.

Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba y Pedro Infante, fueron algunos de los galanes con los cuales María Félix, protagonizó infinidad de historias de amor, con las cuales el público quedó enganchado por la manera en que Carmen Montejo interpretó a cada uno de sus personajes con los cuales entregaba el alma, además estos le valieron múltiples reconocimientos en el medio artístico el cual la conoce como una verdadera leyenda.

La trayectoria de Carmen Montejo es tan grande que en una ocasión Verónica Castro aseguró que si no fuera por ella, jamás habría incursionado en el mundo del espectáculo, por lo que en el programa Mentiras y Verdades se le inclinó a la actriz para profesar el respeto que siente por ella, además del cariño, lo que provocó las lágrimas de la misma Carmen Montejo en ese momento tan emotivo de la entrevista que le hizo.

Mi época si estuvo un poco falta, en mi época ahorita también, hay pocas de mi época, bueno ya tengo 82 años y aquí estoy, dijo Carmen Montejo muy emocionada a Verónica Castro cuando se le hincó por darle las gracias al abrirle las puertas en el mundo de la farándula del cual ahora es una de las máximas estrellas.

Muchísimas personalidades coinciden en señalar que la Señora Carmen Montejo era una Gran Actriz: entre ellas Dos de sus Mejores amigas, La Gran Diva Mexicana Dolores del Río y María Félix, le escribió un fan a Carmen Montejo.