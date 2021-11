"El día que Dios me llame puedo irme tranquila", Carmen Salinas en 2020

Ciudad de México.- Canelita Salinas, una de las máximas figuras del cine y televisión mexicana se encuentra en esta de coma, luego de que sufriera un derrame cerebral, y aunque al momento sigue reputándose delicada, su estado de salud sigue siendo incierto. Situación que ha llenado de tristeza y preocupación a millones de fanáticos.

Con más de 40 años de trayectoria, Carmen Salinas inició su carrera artística con el personaje de "La Corcholata", en la película Bellas de noche, filme que fue dirigido por Miguel Delgado y estrenado en 1995, y aunque la no fue protagonista en la cinta, sí se ganó el cariño de muchos mexicanos que la recuerdan por su interpretación.

Su carrera siempre fue muy activa tan que incluso días antes de ser internada en el hospital, Salinas había compartido a través de redes sociales su participación en la telenovela "Mi Fortuna es amarte" en el papel de Doña Magos, además resaltó lo feliz que se sentía por la familia que tendría en la nueva producción.

"Miren que hermosa familia tengo, en la Telenovela. MI FORTUNA ES AMARTE los invito a vernos en Por las Estrellas a las 20:30 horas, ya verás que te va a encantar!!!”. escribió Carmen Salinas en Twitter.

Esta declaración no está alejada de la realidad, pues Carmen Salinas siempre se caracterizó por velar y cuidar de cada integrante de su familia, desde hermanos, nietos y sobrinos a quienes ha llenado de amor y a tendido la mano cada que lo necesitan.

Así lo ha recordado Carmelita Salinas en un video publicado en YouTube en donde la pionera del cine de ficheras y picardía narró la vez en la que se ganó la lotería, en la que también contó su gran preocupación por su familia a quienes ha regalado un hogar y ha ayudado a salir adelante.

"Siempre he procurado ver por mi familia, por mis sobrinos, por mis nietos y mis nietas. Ver por mis hermanos que los amo con toda mi alma. No saben cuánto los quiero y cuanto me preocupa cada uno de ellos... Puedo decir que el día que Dios me llame a cuentas, puedo irme tranquila porque sé que siempre saque adelante a mi familia", recordó Carmen Salinas en un video publicado en su canal de YouTube.