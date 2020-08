El día que Emma Coronel sorprendió a todos con su llegada al juicio del Chapo Guzmán

Estados Unidos.- Era la primer semana de noviembre de 2018 y Joaquín "El Chapo" Guzmán, enfrentaba el primer juicio en su contra por narcotráfico en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Fue hasta su tercera sesión cuando apareció su esposa Emma Coronel, quien involuntariamente logró acaparar todas las cámaras y sobre todo la atención de los presentes.

Con un elegante outfit compuesto por un pantalón de mezclilla y un abrigo negro, la ex reina de belleza hizo que todos los medios de comunicación en el lugar colapsaran con tal de conseguir al menos una foto. Cualquiera podría haber pensado en ese momento que se trataba de alguna estrella de la televisión o incluso el cine, sin embargo, era nada más y nada menos que la pareja del capo más buscado por el gobierno estadounidense.

Ella por su parte conservaba una mirada fría llena de misterio, pero a la vez, se le veía un poco alterada por el ajetreo entre las personas que la resguardaban y las que querían acercarse a ella al menos unos segundos. Desde ese momento, Emma Coronel, comenzaría a ganar protagonismo en esta historia, tanto así que hoy en día es considerada toda una celebridad, seguida por miles de usuarios de todo el mundo.

Como todos sabemos, el juicio de Joaquín Guzmán, también conocido como el "juicio del siglo", se prolongó por casi cuatro largos meses, lapso en el que todo momento Emma Coronel estuvo presente. Cada vez que ella llegaba a las instalaciones del tribunal de Nueva York, se desataba la locura por decenas de personas que ansiaban al menos unas palabras de su parte.

Cabe señalar que también durante todo este tiempo su elegancia estuvo presente, pues siempre vistió con sofisticados atuendos y sobre todo esos lentes oscuros que tanto la caracterizaban. Por lo regular utilizaba ropa de color oscuro, probablemente para pasar un poco desapercibida en un momento tan importante, sin embargo, eso era prácticamente imposible pues sin importar lo que vistiera su belleza resaltaba a toda costa.

Algo que muchos se preguntaban, era, ¿donde vivió Emma Coronel durante tanto tiempo en Nueva York?. De acuerdo a medios estadounidenses, la esposa de "El Chapo", se hospedó por casi 4 meses en el hotel The Tillary, aparentemente pasó sus días en una habitación común y corriente con pocos lujos, con un costo de 200 dólares por noche.

Desde luego que era un lugar bastante limpio y a la moda, sin embargo, lo más importante es que se encontraba muy cerca del tribunal. En algunas ocasiones caminaba hasta el lugar haciendo aproximadamente 8 minutos, mientras que otros días prefería tomar un Uber para cambiar de rutina.

Tras varios meses de incertidumbre, la sentencia de Joaquín Guzmán había llegado, fue una cadena perpetua más 30 años de prisión los que recibió por parte del sistema de justicia de los Estados Unidos. Se podría decir que era algo inminente, no obstante, no dejó de ser algo impactante.

Algo que robó toda la atención de este último juicio, fue la despedida del capo con su amada esposa; probablemente la última de ellas. Desafortunadamente solo pudo lanzar besos desde lejos a su mujer. Asimismo, agradeció a toda su familia en general por el apoyo que recibió por tantos meses, explicó que las oraciones le dieron fuerza para soportar la "tortura" que había vivido hasta ese día.

A mi esposa hasta el día de hoy no se le ha permitido que me visite. No se me ha permitido abrazar a mis hijas. Ha sido una tortura las 24 horas emocional, psicológica y mental. Es lo más inhumano que he pasado en mi vida", protestó el capo.