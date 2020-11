El día que Jennifer Aniston y Winona Ryder se dieron tremendo beso

México. Friends fue una de las series que se transmitió con éxito en los años 90 en la televisión estadounidense y en ella participaron actores como Jennifer Aniston y Winona Ryder, quienes hicieron historia con una escena en la que ambas se dieron un tremendo beso.

El beso que Jennifer Aniston y Winona Ryder se dieron en la serie Friends causó mucha polémica en el espectáculo internacional e hizo que Friends con esa escena, entre muchas otras más, se quedara en el recuerdo de la gente. Ahora Ryder ha asegurado que Jennifer es "una gran besadora".

Jennifer Aniston. Foto Instagram

Friends se convirtió la serie favorita de millones en el mundo y se volvió todo un fenómeno televisivo. Las aventuras de personajes como Mónica, Ross, Rachel y Joe, amigos de Manhattan, siguen vigentes y en el gusto del público que se ha divertido a través de varias generaciones.

El beso de Rachel fue el título del capítulo en el que participaron juntas Winona Ryder y Jennifer Aniston y en la trama del mismo se cuenta que ambas tuvieron un romance durante la universidad. Los personajes de Jennifer y Winona, al reencontrarse, se dan un gran beso en la oca.

Cuando vi el episodio, todo lo que ves es cabello y no ves labios. Estaba un poco desanimada porque tuvimos un par de oportunidades para hacer besos muy bonitos. (Jennifer) Es una muy buena besadora”, expresó Ryder en reciente entrevista.

Jennifer ha hecho una carrrera exitosa en el cine y ha participado en películas como Leprechaun, She's the one, Office Space, Amigos con dinero y The good girl, entre muchas más, y con Winona ha pasado igual; ya sido dos veces nominada al Óscar y ganadora de un Globo de Oro.

Winona ha actuado en películas como Experimenter, The Killers, Beetlejuice , The iceman y Star Treek, entre muchas más, y en 2016 participó en la serie de Netflix Stranger Things, creada por los Hermanos Duffer.