El día que Kippy Casado le hizo ganar la lotería a Agustín Lara, esposo de María Félix

Kippy Casado de padres cubanos, pero nacida en Ciudad de México fue una actriz y conductora muy popular en la década de los sesenta.

La guapa mujer fue pionera en los programas de concursos como La Hora del Gane y Kippy Cosas, pero también inspiró a un compositor para que le dedicara una canción y fue Agustín Lara, dejando en claro que María Félix no fue la única mujer a la que le regalaba canciones.

En una entrevista Kippy Casado donde confesó que Agustin Lara le dedicó un cha cha cha cuando lo hizo ganar la lotería en una obra de teatro.

Agustincito (hijo) dice que no lo sabe y que no lo tiene, pero yo sí lo sé, cuando hizo una obra que se llamó Nace una estrella, yo estaba muy jovencita en el teatro lírico, hacia yo una vendedora de billetes y me decía él, si sale el billete te hago estrella, se ganaba la lotería y me hacía estrella como yo no era cantante, lo que era bailarina me hizo un cha cha cha, dijo la guapa mujer.

Con esto queda demostrado que Kippy Casado era una mujer que no solo se ganaba al público también a otros talentos.

Para quienes no lo saben la famosa murió el 11 de marzo de 2011 a la edad de 71 años víctima de cáncer, pero dejó un legado en la pantalla chica.

Y es que Kippy Casado se ganó a México con sus programas de concursos como La hora del gane y Adivine mi chamba.