El día que Lilí Brillanti paralizó México al posar con ropa de encaje

Lilí Brillanti es considerada una de las conductoras más bellas de la televisión mexicana desde hace años, pues aunque está ya salió de las filas de Televisa sigue trabajando en el mundo del espectáculo, pero desde Monterrey donde le va de maravilla.

Pero si hablamos de Lilí Brillanti muchos nos acordamos del programa de entretenimiento Vida TV, donde compartió créditos con Galilea Montijo y Héctor Sandarti, pero al concluir el vespertino cada uno agarró su propio camino, entre ellos convertirse en modelo, pues varias revistas para caballeros desearon que la mujer saliera en una hasta que se animó a salir con ropa de encaje demasiado coqueta.

Y es que al igual que Galilea Montijo, Lilí Brillanti tiene un cuerpazo de diosa el cual lo dejó bien claro en esta sesión de fotos, donde se le vio con ropa de encaje totalmente como si se tratara de una verdadera diosa, además el maquillaje que uso se le miraba divino a la presentadora quien siempre ha demostrado tener un cuerpo muy fitness, además de una sonrisa de ensueño.

Lilí Brillanti también es una mujer que se mantiene muy activa en redes sociales pues casi siempre se la pasa compartiendo videos de recetas de cocina o de cómo es su vida diaria, pues muchos pensarían que la agenda de la conductora es muy apretada, pero la realidad es que la multifacética mujer tiene tiempo para todo, incluso para dar tips de belleza, ya que sus fans se lo piden a menudo, en especial cuando ven como aparece maquillada en la televisión, pues verse despampanante es un lujo para la también reportera de espectáculos.

Otra de las cosas que le fascina hacer a Lilí Brillante es compartir recuerdos de como fueron sus años en Televisa, pues la guapa mujer participó en varios proyectos, algunos de ellos fueron Vida Tv, La Rosa de Guadalupe y entrevistar a personalidades de la farándula, por lo que se ha dado el tiempo de subir en su cuenta de Instagram recuerdos que para ella son muy valiosos, pues fueron las bases del éxito que tiene hoy en día.

Aunque Lilí Brillanti ya tiene varios años viviendo en Monterrey en más de una ocasión sus fans le han pedido que tenga un reencuentro con Galilea Montijo, pues muchos aseguran que no se llevan del todo bien, pero en una entrevista hace años, la presentadora aseguró que no tiene ninguna indiferencia con su ex compañera con quién se la pasaba muy bien en el programa, por lo que no tuviera ningún inconveniente al volverla a ver.

"Estaba en sus mejores tiempos está belleza un cuerpo magnífico", "Guapísima eres mi Gran Amor desde que te conocí!, "Preciosa que belleza de mujer, saludos desde Perú", "Cada día luces mas preciosisima y despampanante Lili Brillanti siempre eres infartante", le escriben a Lilí Brillanti.

Feliz de su nueva vida

Para quienes no lo saben Lilí Brillanti es madre de un pequeño quien le roba el sueño a la guapa mujer, ya que se ha convertido en su adoración, pero eso no es todo, pues la bella presentadora tiene un matrimonio muy amoroso a lado de su esposo Jesús Zapico, quien siempre le demuestra amor a la famosa, además en todo momento han dado el ejemplo de que el verdadero amor existe.

Cabe mencionar que Lií Brillanti se lleva con varias celebridades de la farándula en la actualidad pues fue una mujer muy conocida en el mundo de la farándula, es por eso que muchos desean que regrese a Televisa.

