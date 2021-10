El día que María Félix confesó a Verónica Castro que Ernesto Alonso se prostituía para ayudarla

México. Los actores fallecidos María Félix y Ernesto Alonso tuvieron en vida una amistad entrañable durante muchoso años e hizo historia la vez que se presentaron con Verónica Castro en uno de sus programas de variedad en los años ochenta.

Verónica Castro logró tener juntos y entrevistar a María Félix y Ernesto Alonso, dos de las figuras del espectáculo mexicano más importantes y que hicieron historia con sus respectivos trabajos, ella como actriz y él también como actor y productor a la vez.

En esa ocasión María Félix, "La Doña", quien murió durante 2002 a los 88 años de edad, contó en la emisión en vivo a Verónica Castro que Ernesto Alonso, "El señor Telenovela", se prostituía para ayudarla con dinero y cosas.

María Félix, originaria de Álamos, Sonora, México, comparte que no tenía dinero y recurría a trucos para que sus medias le duraran, comienza a relatar en la entrevista.

"Se prostituía, pero es honorable...", dice Félix al recordar aquellos años en los que no tenía dinero para comprar medias y Ernesto Alonso la ayudaba económicamente y regalarle medias de seda, bufandas y otras cosas.

El dinero que Ernesto Alonso y cosas que conseguía los obtenía por parte de una mujer de Estados Unidos, comentan también, lo que causa el asombro de Verónica Castro.

Ernesto Alonso.

"Me prostituía. Una americana me las mandaba de Estados Unidos", menciona don Ernesto, quien murió durante 2007 años 90 años de edad.

"Para mi es mal habido porque irme con una gente que no me da la gana es mal habido. Porque irme tres veces al día con uno que me gusta, es honorable", señala María Félix.

Luego, en la misma entrevista se ve y escucha cuando Ernesto Alonso reclama a María Félix por qué a él lo obligó a ganar cosas de manera mal habida gracias a su "relación" con la estadounidense.

El video en el que se cuenta esta anécdota entre María Félix y Ernesto Alonso se encuentra en YouTube, y él menciona que su amistad con "La Doña" es de toda la vida y que podría contar de ella cosas muy fuertes que no se pueden revelar por ningún motivo.