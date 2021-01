El día que María Félix puso tan borracha a Lucía Méndez que la sacaron cargando

Hace unos días Lucía Méndez de 65 años de edad, fue entrevistada por Yordi Rosado a quien le contó varias anécdotas de su vida desde el impacto que tuvo en el mundo de las telenovelas, hasta los momentos más oscuros de su carrera, pero hubo una historia en particular que le dio mucha risa a la actriz, y fue cuando María Félix la puso tan borracha que la tuvieron que cargar, causando tremenda polémica en dicha escena, pues la prensa las estaba cazando.



De acuerdo con la misma Lucía Méndez, el hijo de María Félix, Enrique Álvarez Félix les hizo una cita a ambas mujeres para irse a desayunar a una exclusiva zona de la Ciudad de México, pero todo la famosa Colorina tenía pendiente un proyecto horas después, por lo que María Félix no quería que la dejara sola, por lo tanto le dijo que iba a acompañar a Lucia Méndez a su compromiso, pero no sin antes de haberse tomado unas copitas las cuales pusieron de muy mal estado a Lucía Méndez quien no se podía ni parar de la mesa, mientras que la Doña solo tuvo un pequeño mareo, pero se preocupó por Lucía Méndez debido al compromiso que tenía, pero debido a lo borracha que estaba no podía atenderlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Llegó un momento en que le dije María estoy hasta la madre, no me puedo mover y tengo que ir al baño, me estoy haciendo pipí María y María voltea y me dice 'pero como es posible, si estás ahogada no me dice, 'sí estoy ahogada', no me dice 'y ahora que hacemos', yo le digo yo no sé que hacemos, pero tengo que ir al baño valiéndome gorro a mi todo, dijo Lucía Méndez.

Tras la borrachera que se pegó Lucía Méndez al lado de la máxima actriz de la Época de Oro del cine mexicano de inmediato se preocupó por el escándalo que se armaría en la prensa, pero María Félix con tal de que no pasara a mayores le pidió a su equipo de seguridad que sacaran cargando del restaurante a ambas mujeres.

Te tengo que sacar de aquí, pero imagínate nada más, mañana el escándalo, ya sé que nos carguen, '¿cómo que nos carguen María?, estamos muy cansadas y ya nos vamos, dijo María Félix en ese momento tan penoso que pasó con Lucía Méndez a quien no podían cargar con facilidad, pues ella estaba más llena en esa época.

Leer más: Lucía Méndez recuerda cómo eran los besos que Luis Miguel le daba cuando fueron pareja

Tras la anécdota de Lucía Méndez los internautas de inmediato comentaron en redes sociales, lo que pensaron al escuchar como dos divas de épocas diferentes estuvieron juntas en una borrachera que dio mucho de que hablar.

Leer más: ¡Ya es abuela! Lucía Méndez comparte la primera foto de su nieta

"Que anécdota más simpática con María Félix y sobre todo como la cuenta, que bien me cayó Lucia", "Lucia fue hermosísima y sigue guapísima, tiene una trayectoria muy completa, en todo lo que hizo triunfo, es bien a toda madre con sus fans, la adoro¡¡¡", le escribieron a Lucía Méndez al escuchar la entrevista que le hizo Yordi Rosado en su programa.

Regresando un poco más con Lucía Méndez, fue considerada una de las mujeres más bellas de la pantalla chica debido a su rostro tan perfecto y único, por si fuera poco hizo varias telenovelas de impacto con las cuales se dio a conocer a nivel mundial, pues la trama fue muy exitosa alcanzando puntos de rating nunca antes vistos.

Hoy en día Lucía Méndez se siente muy feliz por todo lo que ha logrado en su carrera, por si fuera poco hace unos días se convirtió en abuela de Victoria, por lo que está muy feliz con este momento tan mágico que le brindó la vida.