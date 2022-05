El día que Metallica cantó Diamonds de Rihanna

Legendaria es la palabra que describe a bandas como Metallica, por lo que cuando hacen alguna aparición en público en seguida se vuelve viral en las redes sociales, tal como ocurrió con el día que la banda de thrash metal cantó Diamonds de Rihanna.

En redes sociales como TikTok se ha popularizado el video donde Metallica, la banda de heavy metal creada en febrero de 1983 interpreta la famosa canción de Rihanna llenos de emoción mientras circulan en un automóvil.

La canción llamada Diamons comienza a sonar y los integrantes de Metallica es seguida se miran unos a otros a la espera de alguna reacción, y es cuando Billy Eichner, presentador de Carpool Karaoke comienza a cantar muy animado.

El video es parte de Carpool Karaoke, un reality donde se invitan a artistas, en la participación de Metallica regala el momento ahora icónico donde los interpretes de Enter Sandman y Nothing else matters cantan Diamonds de Rihanna.

El guitarrista de Metallica, James Hetfield se mostraba asombrado mientras sus compañeros un tanto tímidos cantaban la letra a pausas de Diamonds, sin embargo poco a poco todos comenzaron a cantar a todo pulmón, incluso le dieron su toque heavy.

James Hetfield, saluda a personas que están cerca del auto y hasta les dice: "Help me", solicitando ayuda de manera sarcástica para no interpretar la canción, pero luego tomó un poco más de confianza y se dispuso a cantar de manera espectacular.

Entre risas llegó el momento estelar de la canción y se escuchó:

"We´re beautiful like diamonds in the sky,

eye to eye so alive

We´re beautiful like diamonds in the sky

shine bright like a diamond,

shine bright like a diamond"

Pero Diamonds no es la única canción que interpretó Metallica en un auto, también La Sirenita de Disney, aunque realmente no la conocían y quedaron con cara de sorpresa al querer dar su máximo esfuerzo por cantarla.

Así trancurrió el día que Metallica dio a conocer que también les gusta la música de Rihanna y si se lo proponen hasta pueden cantar completa una de sus canciones, qué otras canciones tendrán en su repertorio.