El día que Raúl Velasco cambió la vida de Lucía Méndez ¿Cómo lo hizo?

México.- Una de las figuras más importantes, reconocidas y queridas en todo México es la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez, sin embargo, muy pocos saben que ha llegado hasta donde ahora está gracias al presentador Raúl Velasco, que jugó un papel de suma importancia en su carrera artística.

De no haber intervenido en su vida, Lucía probablemente hoy no estaría en el mundo del espectáculo. Durante una antigua entrevista el presentador recordó cómo fue que jugó un papel muy importante en la vida de la famosa mexicana, que la cambió para siempre y la hizo seguir vigente actualmente.

Resulta que, un día 5 de enero de 1975 cambió la vida de Lucía Méndez para siempre, ya que fue cuando le dieron su tradicional "patadita de la suerte" en Siempre en Domingo para arrancar con su carrera como cantante, pero de no ser por Velasco, eso no hubiera sucedido.

La actriz desde muy joven demostró tener grandes cualidades artísticas, iniciando con apenas 17 años de edad en certámenes de belleza y en el año de 1972 a triunfar en las telenovelas, debutando con Muchacha italiana viene a casarse, que le abrió muchas puertas pero ¿y en el ámbito musical?

Es ahí en donde Raúl Velasco tuvo gran relevancia, ya que fue quien logró darle un lugar en su programa Siempre en domingo para que demostrara una cualidad más de su persona, el lograr estremecer al público con sus interpretaciones y lo logró.

"Lucía Méndez recibió la tradicional 'patadita' [de la buena suerte], se la dio Lupita D’Alessio el 5 de enero de 1975 en Siempre en Domingo, era una chamaca, yo soy de cierta forma el responsable de que se haya dedicado a cantar, porque un día me llegó a la oficina y me dijo 'estoy haciendo cosas en teatro, estoy empezando en telenovelas, pero quiero cantar', y dije sí todos quieren cantar, pero no se le dio por ahí'", recordó.

A pesar de la respuesta negativa de Raúl, Lucía se empeñó en obtener una oportunidad y se la dio el presentador, pero primero tenía que pasar por un filtro importante, Rigoberto Pantoja, quien era su director artístico, pero no fue un impedimento, ya que lo logró con gran satisfacción fue aprobada para participar, empezando así con su carrera como cantante.

"La escuché con acompañamiento de guitarra y realmente tenía el sentimiento y el sabor mexicano en sus interpretaciones, grabó su primer disco con música ranchera y fue un ‘guamazo’, tuvo un éxito de ventas realmente notable y de ahí despegó Lucía Méndez en su calidad de intérprete de música", recordó Velasco mientras la presentaba al público como "una leyenda".

Es así como Raúl Velasco cambió para siempre la vida de Lucía Méndez, quien de no haberse dedicado a la música probablemente no sería una leyenda del país azteca, ya que han pasado varias décadas desde que se retiró de la actuación y se enfocó en ser cantante, lo cual le ha valido bastante reconocimiento.

Leer más: ¿Sabías? Raúl Velasco se disculpó con Joan Sebastian por humillarlo