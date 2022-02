El día que Roberto Palazuelos confesó haber matado a dos personas en defensa propia

Despues de que Roberto Palazuelos de 55 años se anunciara como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano las redes sociales buscaron evidencias del porqué no debería postularse para dicho puesto de suma importancia y se debe a que en el pasado asesino a dos personas en defensa propia.

Para quienes no lo saben hace un año el famoso Diamante Negro le concedió una entrevista a Yordi Rosado donde reveló que en una reunión se armó una balacera, y como modo de protección en ese entonces Roberto Palazuelos portó un arma de fuego con permiso de la Secretaria de la Defensa, la cual usó en ese momento.

Se armó una puta balacera Yordi, matamos a dos cabrones, matamos a dos cabrones, todos, todo mundo le dio a todos o sea esos güeyes tenían un güey en la mitad de la calle echando aguas, cuando vio que todo mundo saco cuete, porque además todo mundo la traíamos con bala arriba como se debe traer un arma, dijo en su anécdota la cual ocurrió hace varios años.

Tras sacar a flote este video de inmediato los internautas estuvieron de acuerdo en que Roberto Palazuelos no sería una buena opción como gobernante de Quinta Roo, por lo que tratan de hacer viral dicha grabación para que quede fuera de la candidatura.

"Vaya candidato de Movimiento Ciudadano, toda una joya. Esto solo en México. Por eso hay que pedirle a la gente que antes de votar usen el cerebro si es que todavía no lo estrenan . Ya ven en Nuevo León la clase de gobernador que eligieron, hay que aprender de los errores", fueron algunos de los comentarios en contra del también actor de telenovelas.

Para quienes no lo saben Roberto Palazuelos siempre ha sido considerado un personaje polémico, no solo en el mundo del espectáculo, también de la política, aunque también hay muchas personas que consideran que podría ser un buen elemento para gobernar, aunque eso aún no se sabe.

Cabe mencionar que el último proyecto que hizo en la pantalla chica fue en el reality show realizado por MTV llamado Palazuelos Mi Rey, donde el histrión comparte como es su exótica vida.

