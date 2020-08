El día que Susana Zabaleta tuvo miedo de enfrentarse a Niurka Marcos por burlarse de ella

No cabe duda que Niurka Marcos y Susana Zabaleta son dos de las mujeres más polémicas del espectáculo en México, ya que siempre dan de que hablar cuando realizan algún comentario ante la prensa, pero en una ocasión sucedió todo lo contrario, pues Susana Zabaleta al parecer le tuvo miedo a la controversial cubana.

Resulta que Susana Zabaleta tenía un show en 2018 en la Ciudad de México, donde cantaba, además de ser parodias sobre los famosos, pero las cosas se salieron de control cuando en una ocasión Susana Zabaleta se burló de las famosas uñas de Niurka Marcos, las cuales son muy largas, por lo que comenzó a imitarla, algo que de inmediato llegó a los oídos de la famosa vedette.

Como era de esperarse Niurka Marcos reaccionó de una manera muy intrépida, pues aseguró que Susana Zabaleta necesitaba brillar de inmediato con la fama que tiene Niurka Marcos, aunque dejó en claro que no tenía para nada talento, razón por la cual tuvo que hablar de ella.

Que una estrella tan talentosa como Susana Zabaleta, necesite hablar de mi para enriquecer su show, es un privilegio, eso quiere decir que no le es suficiente con su talento, que perra me quedó esa respuesta, dijo Niurka Marcos en forma de burla, pues no es sorpresa que así se exprese de los demás.