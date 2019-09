Yolanda Andrade confesó que perdió la virginidad con Cristian Castro

Ante la polémica de la boda entre Verónica Castro y Yolanda Andrade que tuvieron hace algunos años en Ámsterdam, mismo evento que es negado por la actriz, resurgió una entrevista en donde Yolanda confiesa que perdió la virginidad con Cristian Castro, hijo de su supuesta expareja.

La confesión de Yolanda Andrade fue en el programa "Derecho de Admisión", conducido por Juan José Origel, la presentadora habló sin "pelos en la lengua" sobre el gran amor que tenía hacia el cantante, Cristian Castro, sin imaginarse que años después mantendría un matrimonio con su madre.

El amor entre Andrade y el Cristian, surgió en 1992 cuando participaron en la telenovela "Las secretas intenciones".

"Estábamos bien chiquitos. Sí fue mi primera vez con él (...) Así como que la perdí no, pero por mi voluntad. No fue que: "ay se me perdio". Sí, claro (fue el primero). Yo estaba locamente enamorada", aseguró la conductora originaria de Culiacán, Sinaloa.

Yolanda también recordó lo detallista que era Cristian Castro con ella cuando eran novios.

"Fue una historia de amor muy bonita. Nos dimos unos besos bien delicioso (...) Aparte me cantaba con la guitarra. Yo le regalé un cancionero", dijo Andrade en el programa "Hijas de la Madre tierra", mientras entrevistaba a Verónica Castro, quien años después se convertiría en su esposa.