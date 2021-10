El diagnóstico de Matías es grave, pero estable afirma Edén Muñoz de Calibre 50

Quién volvió a lanzar un mensaje desesperante pero a la vez con un poco de tranquilidad es Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50 y es que dejó en claro que la situación de su bebé es grave, pero estable, por lo que decidió compartir con sus fieles fans un mensaje de agradecimiento por las oraciones que han hecho para Matías.

El mensaje de Edén Muñoz fue lanzado con una foto donde su esposa Paloma Llanes aparece sosteniendo al menor quien está en cuidados intensivos y dejó en claro que la angustiada madre lo mantiene tranquilo mientras se aferra a la vida, por lo que una vez más sus fans le dieron las mejores vibras para un mejor avance en cuanto a su recuperación.

Me encantaría poder decirles esto en algún video pero, me traiciona la sensibilidad. Me quiebro fácilmente y me resulta imposible, así que escribo.. Días difíciles, angustia y todo lo que se puedan imaginar. El diagnóstico de Matías es grave, pero bendito dios, dentro de ese contexto está estable. La evolución es lenta pero favorable. Sinceramente, dice al principio del mensaje.

Como lo explicó el cantante quien ha tenido un éxito arrasador en los últimos años, dejó en claro que hacer un video lo haría quebrarse por completo, pero siempre comprometido con sus fans demostró el aprecio que les tiene por apoyarlo en estos momentos.

Edén Muñoz lanzó un mensaje emotivo en redes/Instagram

No vengo a hacer énfasis en la gravedad de la situación si no, en algo que nos tiene con la fe y la vibra en lo más alto. Algo tan valioso como la fuerza de quien apenas hace poco más de 20 días conoció el mundo y hoy, se aferra con todas sus fuerzas a la vida. Matías pide enérgicamente comida cada 3 horas, la sonda le ayuda a no agitarse y que su saturación siga controlada, dice el texto del artista.

Para quienes no lo saben el cantante siempre ha tratado de llevar una vida privada alejada de los medios, pero en esta ocasión solo pide las mejores vibras.

No suelo ser de las personas que piden ayuda, mi naturaleza es brindarla, me siento cómodo ahí pero, esta vez al borde del colapso y en un acto de humildad levante la mano y les pedí por favor una oración por Matías porque sentí que necesitábamos más, un empujóncito de fe.

Nuestro corazón está lleno de gratitud por las muestras de cariño y apoyo, y aunque no lo crean el también, reporta el cantante.

Leer más: Quién es Gisella Aboumrad de La Casa de Los Famosos que tiene a todos de nervios