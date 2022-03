"El dinero no da educación", Ángela Aguilar criticada; no agradeció a adulto que le abrió la puerta

Hasta el momento, la nieta de Flor Silvestre no ha comentado nada sobre este video que se viralizó. "El ego del papá lo heredaron los hijos" y "la arrogancia en todo su esplendor, son otros de los mensajes.

"El dinero no da la educación", "se sienten la octava maravilla del mundo", "te me caíste, se dice gracias, existe algo llamado modales", "nada costaba dar un 'gracias' al caballero que le abrió la puerta y ella mira hacia el otro lado, su actitud es muy arrogante", "tan altanera", "encima lo ve, se gira con aires de grandeza y ni un gracias" y muchísimos más, son las críticas para la prima de la también intérprete de música ranchera, Majo Aguilar.

Se dice gracias cuando alguien abre la puerta y su es una persona mayor, con más razón, lástima que eso no lo aprenden en la escuela.

La usuaria de TikTok @maguivelasquez0 publicó dicho video, donde se ve a la llamada "Princesa de la música mexicana" , saliendo de un edificio junto a "Gordo", el pug de la familia, su papá Pepe Aguilar y su hermano Leonardo. Cuando los cantantes se aproximaban a la salida, un adulto mayor les abre una de las puertas , sin embargo, pasaron de largo y no le agradecieron el gesto .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.