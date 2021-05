El discurso sobre la belleza que llevó a Andrea Meza al triunfo en Miss Universo

México.- Tras once años sin la corona, esta vuelve a México gracias a la modelo Andrea Meza, la absoluta ganadora de Miss Universo 2021, y no sólo se destacó por su impresionante belleza, sino también por su carisma, personalidad e inteligencia.

Sin lugar a dudas, hubo un discurso de parte de la ahora Miss Universo que dejó a todos sin palabras y sensibles, pues a la hora de escoger un tema al azahar le tocó hablar sobre la belleza y los estereotipos que hoy existen, ofreciendo una respuesta que la llevó hasta el triunfo.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en estereotipos, hoy en día la belleza no radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestros valores en los que nos manejamos, no permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”, fue el discurso de Andrea Meza.

Un discurso lleno de verdad, apoyo, humildad, igualdad y valor es el que ofreció Andrea al pararse al frente del público y hablar sobre el tema que le tocó, una respuesta que muchos la consideraron como la mejor de la noche y logró destacarse entre sus contrincantes a la corona.

Por tercera vez en la historia, México se gana la corona de Miss Universo, siendo en 1991 la primera vez con Lupita Jones; en 2010 la segunda con Ximena Navarrete y este 2021 con Andrea Meza, una joven de 26 años que recibió muchos halagos y el completo apoyo al ser la ganadora del certamen de belleza.

Desde el inicio del programa, Andrea Meza se volvió una de las candidatas más destacadas y favoritas del público para llevarse la corona; muchos consideraban que de no ser la ganadora, Perú sería el primer lugar, candidata que también tuvo mucho apoyo.